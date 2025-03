Tiental Oranje ziet sensationele zege door vingers glippen tegen Europees kampioen Spanje

Nederland leek te stunten in de thuiswedstrijd tegen Spanje, maar daar staken de bezoekers in de blessuretijd een stokje voor. De ploeg van Ronald Koeman stond lange tijd met 2-1 voor, maar overleefde de storm van de Europees kampioen niet. Oranje reist met een 2-2 gelijkspel af naar Valencia voor de return van het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League.

Vooraf was de verwachting dat Spanje een maatje te groot zou zijn. Dat kwam ook voort uit het spelbeeld van de eerste paar minuten. Ze voerden de druk enorm op en stonden hoog op de helft van Oranje. Dat zorgde al gauw voor wat kansjes, maar Verbruggen liet zich niet kloppen. Vijf minuten later lag de bal wél in het netje. Jorrel Hato stuntelde wat af aan de zijlijn en dat werd afgestraft. Lamine Yamal kon de zestien indribbelen en speelde Pedri in. Hij verlegde het spel en speelde de vrijstaande Nico Williams in, die de bal in het Oranje-doel schoot: 0-1.

Uitstekende gelijkmaker van Gakpo

Het was even kijken hoe Oranje hierop reageerde, maar het antwoord kwam vrij snel. Ze leverden een uitstekende reactie. Spanje nam wat gas terug en de ploeg van Ronald Koeman mocht laten zien wat ze konden. Met traag spel kwam het wat stroef op gang, maar na iets meer dan 25 minuten begon het te lopen bij Oranje. Cody Gakpo trof zelfs doel! Na een mooie actie van Frimpong en Reijnders, was hij via Kluivert het eindstation. Wie anders dan de Liverpool-aanvaller nam de gelijkmaker voor zijn rekening: 1-1.

Debuut Dean Huijsen

Voor Spanjaard Dean Huijsen was het treffen met Oranje er één om nooit te vergeten. De 19-jarige verdediger van Bournemouth is geboren in Amsterdam, maar verhuisde op zijn vijfde naar Spanje. Daarom koos hij voor een interlandcarrière in Zuid-Europa, waar hij donderdagavond zijn debuut voor mocht maken. De Oranje-fans waardeerden de keuze allesbehalve, want bij ieder balcontact volgde een striemend fluitconcert.

Razendsnelle voorsprong

Oranje wilde de goede fase in de tweede helft voortzetten en beloonde zichzelf razendsnel. Al binnen veertig seconden lag de bal in het netje van Spanje. Jeremie Frimpong had, net als bij de gelijkmaker, wéér een goede actie in huis en legde de bal goed terug op de zestienmeter. Daar stond AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders vogeltje vrij, waarna hij de bal hard tegen de touwen ramde: 2-1.

Billenknijpen voor Oranje

Na een uitstekend uur van Oranje moesten de mannen van Koeman in de overlevingsmodus. Spanje deed er alles aan om de gelijkmaker te forceren, maar Verbruggen liet zich niet passeren. In de absolute slotfase werd het nóg meer billenknijpen, toen Hato een rode kaart kreeg. De jonge verdediger van Ajax kwam met een harde charge op de enkel van Robin Le Normand en kreeg een rode prent van scheidsrechter Glenn Nyberg.

Flinke domper voor Oranje

In de laatste seconden van de wedstrijd kreeg Oranje tóch een flinke domper te verwerken. Het tiental van het Nederlands elftal kreeg in de 92e minuut alsnog de gelijkmaker te verwerken. Mikel Merino tikte van dichtbij de 2-2 tegen de touwen na een blunder van Verbruggen. Daarmee reist Oranje met een gelijkspel af naar Valencia voor de return van de kwartfinale van de UEFA Nations League.

