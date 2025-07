Engeland neemt het dinsdagavond in de halve finale van het EK vrouwenvoetbal op tegen Italië. Bondscoach Sarina Wiegman voert één wijziging door in haar opstelling: de veelbesproken Jessica Carter verhuist naar de bank.

Daarmee lijkt Wiegman haar in bescherming te willen nemen na wat er is gebeurd de afgelopen dagen. De 27-jarige Carter is gestopt met sociale media, nadat zij op het EK in Zwitserland te maken kreeg met racistische berichten.

Ze reageerde daar zelf op: "Hoewel ik vind dat iedere fan een mening mag hebben over een optreden of resultaat, vind ik niet dat je iemand mag aanvallen op uiterlijk of ras. Ik neem nu deze maatregel om mezelf te beschermen en me volledig te kunnen focussen op het team. Hopelijk zullen mensen na dit statement twee keer nadenken voordat ze zich weer schuldig maken aan racisme, zodat anderen dit leed bespaard blijft."

'Met haar naar de finale'

Wiegman gaf eerder nog aan op Carter te rekenen in de halve finale. "Natuurlijk hebben we een gesprek gehad", zei de bondscoach op een persconferentie. "Ze is een sterk persoon. We willen met haar naar de finale."

De 27-jarige Carter liet zondag weten dat ze tijdens het EK via sociale media racistisch is bejegend. "Dat is triest, belachelijk en walgelijk", zei Wiegman. "We steunen haar. Zij is helaas niet de enige die hiermee te maken krijgt." De 55-jarige Wiegman, geboren in Den Haag, leidde het Nederlands elftal in 2017 naar de Europese titel en won in 2022 het EK met Engeland.

Niet meer knielen

De Engelse vrouwen hebben aangegeven niet meer te knielen voor de wedstrijd. "We vinden dat knielen een beetje repetitief was. Hopelijk levert het meer op als we blijven staan", zegt de Engelse speelster Georgia Stanway.

Zij ging ook nog verder in op de mensen die de ractische berichten naar Carter sturen. Stanway benadrukt dat zij die mensen niet ziet als fans van de Engelse vrouwen. "Dus het maakt geen verschil om dat shirt te dragen. We zijn er voor de mensen die wel achter ons staan, onze families, de fans die hier zijn om te kijken en te genieten van het spel. Ik zeg het met een krachtige stem, want ik geloof daar écht in."