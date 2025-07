De Engelse voetbalster Jessica Carter (27) heeft besloten voorlopig te stoppen met sociale media nadat ze gedurende het EK in Zwitserland geconfronteerd werd met racistische berichten. Tijdens de persconferentie, in aanloop naar de halve finale tegen Italië, spraken bondscoach Sarina Wiegman en ploeggenoot Georgia Stanway zich uit tegen het racisme gericht aan Carter. "We hebben besloten om niet meer te knielen, want we willen meer actie maken", stelt Stanway.

Carter maakte dit besluit bekend op haar Instagram. "Sinds het begin van het EK krijg ik te maken met veel racistische berichten. Hoewel ik vind dat iedere fan een mening mag hebben over een optreden of resultaat, vind ik niet dat je iemand mag aanvallen op uiterlijk of ras. Ik neem nu deze maatregel om mezelf te beschermen en me volledig te kunnen focussen op het team. Hopelijk zullen mensen na dit statement twee keer nadenken voordat ze zich weer schuldig maken aan racisme, zodat anderen dit leed bespaard blijft", schreef de speelster van Engeland.

'Triest, belachelijk en walgelijk'

"Dat is triest, belachelijk en walgelijk", waren de eerste woorden van Wiegman, die het vorige EK nog winnend afsloot met de Engelse nationale ploeg en nu ook weer één van de favorieten is voor toernooiwinst. "We steunen haar. Zij is helaas niet de enige die hiermee te maken krijgt. Jess wordt volledig ondersteund door het team, ons en mijzelf."

De Nederlandse succescoach erkent dat er gesprekken met Carter en haar ploeggenoten zijn geweest. "Hoewel het een moeilijke situatie is, is Jess een erg sterk persoon. Ze wil graag doorgaan en met ons naar de finale, maar ze voelde ook dat we dit moesten beantwoorden. Je kunt het niet gewoon laten gaan. Maar de wedstrijd komt er ook aan en dus wil ze spelen. Wij en Jess zijn er klaar voor. Dat zegt ook veel over haar en het team."

Stanway vulde haar coach aan en onderstreepte de collectieve kracht binnen het vrouwenelftal. "Het belangrijkste is dat Jess de kracht heeft om zichzelf te uiten, maar ze staat absoluut niet alleen. Ze heeft de steun van ons als spelers, maar eigenlijk van de hele FA. Het klinkt alsof één persoon hier doorheen moet, maar je weet nooit hoeveel mensen er achter haar staan. Dat is het mooie van voetbal, we kunnen dat als collectief doen."

Geen twijfel over het Engelse shirt

Naar aanleiding van de racistische uitingen werd Stanway gevraagd of het moeilijk is om het Engelse tenue te dragen. Haar antwoord was resoluut. "Nee, voor ons zijn dat geen fans. Dus het maakt geen verschil om dat shirt te dragen. We zijn er voor de mensen die wel achter ons staan, onze families, de fans die hier zijn om te kijken en te genieten van het spel. Ik zeg het met een krachtige stem, want ik geloof daar écht in", vervolgt de Engels-international.

Niet meer knielen

Tijdens het EK knielden de Engelse voetbalsters voorafgaand aan de wedstrijden, als statement tegen racisme. Daar is nu een einde aan gekomen. "We hebben besloten om niet meer te knielen, want we willen meer actie maken. We willen het ruchtbaarheid geven." Bij de eerstvolgende wedstrijd blijft haar ploeg juist staan. "We vinden dat knielen een beetje repetitief was. Hopelijk levert het meer op als we blijven staan", besluit Stanway.

EK in Zwitserland

Engeland versloeg Zweden in de kwartfinale na strafschoppen. Engeland kwam in de slotfase van de reguliere speeltijd terug van een achterstand van 2-0. Cristiana Girelli was met twee treffers de grote uitblinkster bij Italië in de kwartfinale tegen Noorwegen (2-1). De wedstrijd tussen Engeland en Italië begint dinsdagavond om 21.00 uur. De andere halve finale gaat woensdag tussen Spanje en Duitsland, óók om 21.00 uur.