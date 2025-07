Het EK vrouwenvoetbal is in volle gang en er gebeuren nogal opmerkelijke dingen in Zwitserland. Voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester kon haar ogen niet geloven, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast die ze deze week maakt met hockey-icoon Ellen Hoog.

“Ik kan zo genieten van het EK", aldus Lieder-Wester, die als special guest Naomi van As vervangt in onze podcast. "En dan niet zozeer van de sport, maar van alles wat eromheen gebeurt. Dus alle kleine dingetjes in wedstrijden. Dat er briefjes van elkaar wordt afgepakt, dat er aan haren wordt getrokken.”

“Dat haren trekken!”, reageert Hoog vol verbijstering. “Wat gebeurde daar, joh? Wat was dat voor rare overtreding? In de twaalfde minuut was er al een rode kaart en een penalty tegen voor Kathrin Hendrich.”

“She let her intrusive thoughts win”, aldus Lieder-Wester, oftewel, ze vergat even haar opdringerige gedachten weg te drukken. “Er liep een speler anderhalve meter voor haar en die had een ontzettend lange vlecht. Het lijkt me persoonlijk niet fijn om daar mee te sporten, maar oké. En je ziet haar in een splitsecond gewoon grijpen naar die vlecht en hem gewoon vasthouden. En die bal was helemaal niet per se in de buurt.”

Hoog vol ongeloof: “Ze keek helemaal niet naar die bal, ze keek alleen maar naar die vlecht. Helemaal geobsedeerd door die vlecht.”

Tikje uitdelen

“Ik denk echt dat je op het moment dat je het doet, al denkt: wat doe ik eigenlijk?", aldus Lieder-Wester, die in 2019 wereldkampioen werd met het Nederlandse handbalteam. "Maar dan zit je er zó in. Ik denk dat je dat zelf ook wel kent, toch? Dat je uit fanatisme iets doet waarvan je denkt…” Hoog vult aan: “Niet helemaal netjes, dat had ook anders gekund. Dat heb ik ook weleens gehad ja.

"Ik heb in de hoofdklasse wel eens gehad dat een tegenstander zo liep te zuigen…", herinnert Hoog zich. "Dan was dat stickje af en toe wel lekker om te gebruiken. Ik heb weleens iemand met een open hand naar de bank zien rennen, omdat ik toen de bal weg was even een tikje uitdeelde.”

Wester: “En als je rent, dat je dan zo die achterste voet wegtikt zodat diegene struikelt?” Ook dat herkent Hoog: “Zeker, en dat konden wij mooi met die stick doen. En dan ‘ow, sorry, de stick zat ertussen, dat deed ik echt niet expres...”

“Ik denk dat ik dat ook heel veel zou doen”, erkent Wester lachend. “Daarom denk ik dat het voor mij ook goed is dat ik keepster was. Dan had ik altijd een soort van afstand tot de speelsters.”

Nagels vijlen

De twee hebben het ook over waterpolo, wat bekend staat als een bijzonder gemene sport. “Ik zou mijn nagels weleens in driehoekjes willen vijlen”, bekend Wester. Hoog lachend: “Ja, vergeten te vijlen, sorry. Daar kun je geen straf voor krijgen toch? Misschien moeten we gaan waterpoloën en alleen maar gemeen doen!” Wester: “Ik denk dat niemand ons nog in het team opneemt als ze dit horen.”

