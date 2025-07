Ran Ben Shimon is onlangs aangevallen bij een bezoek aan de Griekse hoofdstad Athene. Daar was de bondscoach van Israël omdat hij een wedstrijd van Hapoel Beer Sheva bijwoonde tegen AEK.

Bondscoach Ben Shimon werd naar eigen zeggen in het bijzijn van zijn assistent Gal Cohen aangevallen door een "pro-Palestijnse jongere", vertelt hij tegenover Arutz 5. "Ik heb medelijden met deze onwetende en onbeschofte persoon. Ik betwijfel of hij ons als bondscoach herkende. Hij viel ons aan omdat we Hebreeuws spraken. Ik ben er trots op mijn land overal te vertegenwoordigen."

Het intimideerde hem echter niet; hij kondigde aan: "Dit incident zal me in de toekomst niet afschrikken."

'Onaangename en gevaarlijke situatie'

Zijn assistent deelde ook zijn ervaringen. "We bevonden ons in een onaangename en gevaarlijke situatie. De tiener was niet de enige. Elke reactie van onze kant zou tot een escalatie hebben geleid. Daarom zijn we in een taxi gestapt en naar het stadion gereden", aldus Cohen. Daar zag het tweetal hoe Filipe Relvas van AEK Athene het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Aanstaande donderdag is de return in de tweede voorronde van de Conference League in het Nagyerdei Stadion in Debrecen, Hongarije. Ook AZ speelt dan. De Alkmaarders moeten een 4-3 achterstand zien ongedaan te maken tegen het Finse Ilves. FC Utrecht verdedigt een 3-1 voorsprong ten opzichte van FC Sheriff uit Moldavië.

Bondscoach van Israël

Shimon werd in mei 2024 bondscoach van Israël. Hij heeft tot nu toe twaalf interlands achter de rug, waarvan hij er vijf won. Voor de WK-kwalificatiereeks zit het land ingedeeld in een poule met Noorwegen, Italië, Estland en Moldavië. De Israëliërs wonnen van de twee laatstgenoemde landen, terwijl ze ten onder gingen tegen het Noorwegen van Erling Haaland en Martin Ødegaard.

Het bovenste land in Poule I plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De nummer 2 speelt play-offs.