Het lukt Inter-aanvaller Mehdi Taremi niet om naar de Verenigde Staten te reizen. De voetballer zit vast in Tehran, de hoofdstad van zijn thuisland Iran. Door het conflict met Israël zijn vliegvelden gesloten.

Champions League-finalist Inter speelt woensdagnacht 18 juni hun eerste wedstrijd op het WK voor clubs. Ze spelen tegen het Mexicaanse Monterrey. 93-voudig Iraans international Taremi kan daar niet bij zijn, zo meldt onder meer The Guardian.

Voetballegende Lionel Messi en Inter Miami begaan enorme flater bij WK voor clubs De openingswedstrijd van het WK voor clubs is teleurstellend geëindigd. Het Inter Miami van aanvoerder Lionel Messi en Al-Ahli uit Egypte bleven steken op 0-0. Al-Ahli startte voornamelijk met 'lokale' Egyptische spelers.

Vast in eigen land

Taremi zit namelijk vast in Iran. Vluchten vanaf alle Iraanse luchthavens zijn stilgelegd na verschillende recente militaire aanvallen tussen Israël en Iran. Hij heeft hierdoor zijn vlucht naar Los Angeles gemist, die zaterdag gepland stond.

Volgens Italiaanse media zal de 32-jarige speler niet in actie komen op het WK voor clubs, zelfs als het hem de komende dagen alsnog lukt om zijn land te verlaten. Taremi was aanwezig in zijn thuisland om interlands om WK-kwalificatie te spelen. Iran verloor met 1-0 uit bij Qatar, maar wist thuis wel met 3-0 te winnen van Noord-Korea. Taremi maakte in die wedstrijd zijn 53ste goal voor Iran.

Deze Nederlandse topvoetballers spelen op het WK voor clubs Het WK voetbal voor clubteams is begonnen. In de Verenigde Staten wordt de eerste editie van het vernieuwde toernooi gehouden. Liefst 32 teams vanuit de hele wereld komen in actie. Hoewel er geen Nederlandse teams meedoen, zijn er wel Nederlandse spelers te bewonderen.

Inter

Hoewel Taremi een bak met ervaring naar het WK voor clubs zou brengen, is hij geen vaste basisklant bij Inter. Hij kwam vorig jaar over van FC Porto en startte sindsdien zeven keer in de basis. In totaal speelde hij afgelopen seizoen in de verschillende competities 43 wedstrijden, waarin hij drie keer het net wist te vinden. In de verloren Champions League-finale van Paris Saint-Germain (5-0) bleef hij negentig minuten op de bank.

Argentijnse topverdediger mist WK voor clubs vanwege opmerkelijk verleden: 'Hij kreeg geen visum' Problemen voor Boca Juniors in aanloop naar het WK voor clubs in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten weigerden een visum voor verdediger Ayrton Costa, meldt persbureau Reuters.

Niet de enige

De Iraanse aanvaller is niet de enige speler die het WK voor clubs in de Verenigde Staten om een bijzondere reden moeten missen. Boca Juniors uit Argentinië mist ook een topverdediger. Het visum van Ayrton Costa werd geweigerd. Een mogelijke reden is het criminele verleden van de voetballer. In 2018 was Costa onderdeel van een gewapende overval.