De Amerikaanse president Donald Trump heeft wereldvoetbalbond FIFA in een lastige positie gebracht. Trump viel afgelopen weekend drie nucleaire faciliteiten aan Iran. Het land heeft zich geplaatst voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en... de Verenigde Staten.

De bombardementen werd afgelopen zaterdag uitgevoerd op drie nucleaire installaties in Iran. Volgens de Amerikaanse president Trump zouden er kernwapens in ontwikkeling zijn. Het was de eerste luchtaanval van de VS op Iran sinds de Iraanse revolutie van 1979.

WK 2026

Trump brengt daarmee de FIFA en het WK voetbal in een lastig parket. Het WK van 2026 wordt gehouden in Canada, Mexico én de Verenigde Staten. Het Iraanse elftal heeft zich al geplaatst en zal dus waarschijnlijk wedstrijden moeten spelen op Amerikaans grondgebied.

Iran plaatste zich eerder dit jaar al voor hun vierde WK voetbal op rij. Ze kwamen nog nooit voorbij de groepsfase. In een groep met Oezbekistan, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Kirgizië en Noord-Korea plaatste Iran zich door als eerste te eindigen in de groep.

Reisbeperkingen

Mocht Trump geen manier vinden om het Iraanse team te verbannen van 'zijn' WK, hoeven de Iraniërs naar alle waarschijnlijkheid geen thuispubliek in de VS te verwachten. Iran behoort namelijk tot de lijst met landen die hevige reisbeperkingen opgeworpen hebben gekregen. Het team en de technische staf moet hopen op een uitzonderingspositie.

Iran

Iran behoort tot de beste voetballende landen in Azië. SC Heerenveen-speler Alireza Jahanbakhsh is voor Nederlanders de bekendste naam in het team. De 92-voudig international moet zich nog wel bewijzen om onderdeel te worden van het WK-team. Hij was geen onderdeel van de selectie in de laatste duels met Noord-Korea en Qatar.

Champions League-finalist Mehdi Taremi is een van de belangrijke routiniers van de ploeg. De Inter-aanvaller maakte liefst 53 doelpunten voor Iran.