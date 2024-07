Oranjekoorts neemt toe na winst op Roemenië: dit is de route van Nederland naar de EK-finale

Nederland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal door een 3-0 overwinning op Roemenië. De Oranjekoorts neemt toe en dus kijken we alvast vooruit naar de eindstrijd van het EK. Dit is de route van het Nederlands elftal naar de finale.

Nederland was in München dinsdag veel te sterk voor Roemenië en staat door de klinkende 3-0 zege in de kwartfinales van het EK. Na de nederlaag tegen Oostenrijk was er veel negativiteit rondom Oranje, maar dat zal na die zege wel anders zijn. De weg naar de finale ligt tenslotte open.

Nederland zit namelijk in de onderste helft van het speelschema. Dat is goed nieuws, want het ontloopt tot de finale in ieder geval favorieten Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk.

Kwartfinales

Nederland speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van Oostenrijk - Turkije. Die kwartfinale wordt gespeeld in Berlijn. Dat is opvallend, want Nederland en Oostenrijk speelden in de groepsfase al tegen elkaar in de Duitse hoofdstad en kunnen elkaar dus op zaterdag 6 juli om 21.00 uur opnieuw treffen in het Olympiastadion. Het is ook ietwat nadelig voor de Nederlandse fans, aangezien Berlijn best een eind reizen is.

Halve finale

In de halve finale zou Nederland dan tegen Zwitserland of Engeland aantreden. Zwitserland rekende in de achtste finales af met titelverdediger Italië, terwijl Engeland door het oog van de naald kroop tegen Slowakije.

De halve finale is goed nieuws qua reisafstand voor de fans. Die wordt namelijk gespeeld in Dortmund, op 10 juli om 21:00 uur.

Finale in Berlijn

In de finale kan Nederland weer een van de topploegen van dit EK treffen. Spanje en Duitsland verloren nog geen wedstrijd en zijn dus zeker favorieten voor de finale. Maar ook Cristiano Ronaldo zal willen schitteren in de EK-finale. Hij kan met Portugal tegenover Oranje komen te staan in het geval dat Nederland ondanks de afgang tegen Oostenrijk de eindstrijd bereikt.

Maar het Nederlands elftal kan in de finale ook weer een oude bekende treffen. Frankrijk zit namelijk aan de andere kant van het schema. Nu Kylian Mbappé weer meespeelt bij de Fransen maken ook zij een goede kans op een finaleplaats. De finale van het EK is op 14 juli in het olympisch stadion in Berlijn.

