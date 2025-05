Braziliaanse oud-topvoetballer (47) deelt vreselijke update vanuit het ziekenhuis na heftig ongeluk

Voormalig Braziliaans international Lucio belandde afgelopen week in het ziekenhuis na een heftig ongeluk in zijn eigen huis. Nu zijn de pijnlijke gevolgen daarvan duidelijk zichtbaar op een foto die de 47-jarige oud-voetballer deelt op Instagram.

De voormalig verdediger van onder andere Bayern München en Inter heeft zelf van zich laten horen na het incident. Afgelopen donderdag raakte hij ernstig gewond na een huiselijk incident. Er ontstond brand met een haardvuur voor op tafel.

Lucio liep daarbij ernstige brandwonden op en moest meteen naar het ziekenhuis in Brasilia. Daar heeft hij inmiddels al twee operaties ondergaan. Er is nog steeds onduidelijkheid over zijn situatie, maar de wereldkampioen van 2002 heeft wel van zich laten horen.

Verband

In zijn Instagram Stories plaatste hij een foto waarop hij met zijn vrouw Marilla door het ziekenhuis loopt. En dat is geen fraai gezicht. Lucio is volledig ingepakt met verband. Zijn hoofd is verbonden net als zijn beide armen en benen. Marilla ondersteund hem aan zijn arm. Uit de afbeelding blijkt dat de oud-voetballer haar hand niet kan vastpakken. Die zit ook helemaal in het verband.

i Instagram Story Lucio.

Het ziekenhuis kwam al snel na het ongeluk met een verklaring dat hij 'stabiel en bij kennis is'. "Er zoal voor hem gezorgd worden door een team gespecialiseerd in brandwonden.", aldus het statement.

Voetbalcarrière

Lucio eindigde zijn imposante voetbalcarriere in 2020, toen hij al ruim in de veertig was. De centrale verdediger droeg het shirt van onder meer Bayer Leverkusen, Bayern München, Inter en Juventus. Voor Bayern München speelde hij zijn meeste wedstrijden.

In 2012 vertrok hij transfervrij weer terug naar Brazilië om voor Sao Paulo te voetballen. Hierna begon het binnenlandse avontuur bij verschillende Braziliaanse clubs: Palmeiras, SE Gama en Brasiliense-DF. Bij die laatste club zette hij een punt achter zijn carrière. Tussendoor speelde hij ook 16 wedstrijden voor FC Goa, een club uit India.

Wereldkampioen

Hij won in 2002 de wereldtitel met Brazilië. Hij miste geen minuut op dat toernooi. In 2010 speelde hij met Brazilië in de kwartfinale van het WK tegen Nederland. Oranje won met 2-1 door twee doelpunten van Wesley Sneijder, waaronder zijn welbekende doelpunt met het hoofd.