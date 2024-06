Brian Brobbey twijfelt openlijk over hamstringblessure: 'Die zit wel in m'n hoofd, ja'

De blessure die Brian Brobbey woensdag opliep tijdens de training, is dusdanig ernstig dat hij een dag later ontbreekt op het trainingsveld. De spits van Ajax is niet op het veld te zien en het is nog altijd onduidelijk of de Nederlander op tijd fit is voor het eerste groepsduel van aankomende zondag.

Na een duel met Matthijs de Ligt ging Brobbey woensdag naar de grond. Zelf zegt hij dat hij uitgleed. Hij verliet kort daarna het veld met de fysio en dokter. Naar verluidt blijkt uit de MRI-scan dat de Ajax-spits alleen een stijve hamstring heeft, maar dat is ernstig genoeg om niet te kunnen trainen. Joshua Zirkzee, ook een spits, werd woensdagavond opgeroepen als 26ste speler in de selectie van Ronald Koeman. Ook hij was er niet bij, aangezien Zirkzee later op donderdagmiddag pas aankomt in Wolfsburg.

'Zit in m'n hoofd, ja'

Brobbey zelf baalt als een stekker van zijn blessure. Dat zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Die zit wel in mijn hoofd, ja. Ik weet niet hoe het is eerlijk gezegd. Vandaag (donderdag, red.) wordt er een scan gemaakt. En daarna kijken we van dag tot dag, denk ik. Het voelt wel iets beter dan woensdag, maar het is wat stijfjes.”

'Ik had er niet veel mee te maken'

Het duel tussen De Ligt en Brobbey op de training zorgde ervoor dat veel mensen De Ligt aanwezen als boosdoener, maar dat is volgende de verdediger niet zo. "Hoe het met Brobbey gaat, moet je aan hem vragen. Ik had er niet veel mee te maken, dat is niet zo. Ik hoop dat het goed gaat met hem. De blessure had niks met het duel te maken. Met mijn voet gaat het goed", zo liet De Ligt weten tijdens een perspraatje voorafgaand aan de training.

Nederland - Polen

Komende zondag speelt Oranje voor het eerst op het EK. Om 15.00 uur wordt er afgetrapt tegen Polen. Het is nog onduidelijk of Brobbey dan in actie kan komen.

'Daar baal ik van'

Dit seizoen stond Brobbey meermaals aan de kant met een blessure. Hij had bijvoorbeeld last van spierproblemen en een hamstringblessure. In de laatste tien interlands was Brobbey liefst zes keer afwezig wegens een blessure. De teller staat mede daardoor pas op twee wedstrijden in het Nederlands elftal. "De keren dat ik bij Ajax last had van mijn hamstring, was het anders. Nu was het ongelukkig. En daar baal ik van, want ik voel me verder hartstikke goed", reageert Brobbey.