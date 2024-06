Matthijs de Ligt deelt details over blessure Brian Brobbey: 'Dat duel was niet de reden'

Matthijs de Ligt kwam maandag met Brian Brobbey in duel op de open training van Oranje. De spits moest daarna vroegtijdig naar binnen, dus werd gauw de link met dat duel gemaakt. Onzin, volgens De Ligt. "We hadden allebei wat last van onze voet. Ik had er niet veel mee te maken", zei hij bij een persmoment.

Oranje liet een scan maken van de hamstring van Brian Brobbey, die wat stijf aanvoelde. Dat had dus niets met het duel te maken. Gelukkig was de scan goed. Maar Ronald Koeman nam toch het zekere voor het onzekere en haalde een extra spits erbij: Joshua Zirkzee. "Hij is hier niet nog niet aangekomen", verklapte Matthijs de Ligt al.

Duel met Brobbey

Het duel op de training zorgde ervoor dat veel mensen De Ligt aanwezen als boosdoener, daar wilde hij vanaf. "Hoe het met Brobbey gaat, moet je aan hem vragen. Ik had er niet veel mee te maken, dat is niet zo. Ik hoop dat het goed gaat met hem. De blessure had niks met het duel te maken. Met mijn voet gaat het goed."

Trouwen

De Ligt trouwde in het geheim vlak voordat hij zich moest melden in Zeist. Dat was nogal een hoop gedoe, maar het was alsnog een geweldige dag, gaf hij aan. "Daar zijn best wat processen aan vooraf gegaan. De Champions Leaguefinale was nog een optie voor Bayern tot het laatste moment dus dat was spannend. Dit was uiteindelijk de enige dag waarvan ik zeker wist dat ik vrij was. De dag erna moest ik weer bij Oranje zijn dus het was geen huwelijksnacht maar een nacht met de mannen", zei hij lachend.

Thuiswedstrijd of niet?

"Het voelt wel gek, want je woont het hele jaar in Duitsland. Maar als ik nu met de Nederlandse groep hier ben, voelt het toch anders. Ik ken veel plekken, ik heb hier twee keer gespeeld, maar het is toch een compleet nieuwe omgeving met een andere samenstelling." Het vorige EK is ook nog door zijn hoofd geschoten. "Ik zag gisteren een mooie compilatie van UEFA en daar was het eerste moment van Nederland mijn handsbal. Dat zijn herinneringen die je juist niet meer wil zien", zei hij met een knipoog.

