Liverpool speelde donderdagavond een doodsaai potje tegen Leeds United in de Premier League. De ploeg van Arne Slot probeerde door de muur van de bezoekers heen te voetballen, maar dat was geen doen. Dat zag de Britse media ook.

Liverpool Echo deelde traditiegetrouw cijfers uit aan de spelers van Liverpool. Door het saaie gelijkspel besloot de plaatselijke verslaggever iedereen hetzelfde te beoordelen. Basisspelers Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch en invaller Cody Gakpo kregen allemaal een 6, net als de rest van het team.

Het medium ging nog iets dieper in op Frimpong. Als rechtsbuiten maakte hij enige indruk met zijn snelheid, maar het ging minder toen hij even op rechtsback moest gaan spelen. De aanwinst van Bayer Leverkusen werd vroegtijdig gewisseld.

Complimenten voor Frimpong en Gakpo

Express was iets creatiever met de cijfers. Van Dijk kreeg wederom een 6, omdat hij een goede kopkans miste. Gravenberch kreeg een 7, omdat hij zich uitstekend staande wist te houden op het middenveld. Ook Frimpong werd beoordeeld met een 7. 'Hij kwam op aan de rechterflank zoals Trent Alexander-Arnold dat ooit deed, maar dan op een compleet andere manier. Hij wordt een interessante optie als rechtsback voor Slot in de toekomst.'

Ook Gakpo kreeg de nodige complimenten van het Engelse medium, ondanks dat hij het moest doen met een 6. 'Zijn directe natuur was een welkome toevoeging vanaf de bank.' De 26-jarige aanvaller stond een groot deel van december aan de kant met een blessure en zat tegen Leeds voor het eerst weer bij de selectie.

Alles over de Premier League

