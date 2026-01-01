Liverpool neemt het op nieuwjaarsdag op tegen Leeds United in de Premier League. De ploeg van Arne Slot weet steeds beter weer wat winnen is en staat nu vierde in de competitie. Lukt het de Nederlandse enclave ook om te winnen van Leeds? Je volgt de hoogtepunten van de wedstrijd hier live.

Na 45 minuten voetballen op Anfield staat nog altijd de brilstand op het scorebord. Na een eerste kans van de bezoekers had Liverpool de betere van het spel, maar dat leidde nog niet tot doelpunten.

Cody Gakpo mocht na 66 minuten zijn opwachting maken. Slot bracht hem in het veld in de hoop om de score open te breken. De Nederlandse aanvaller stond bijna heel december langs de kant met een spierblessure en zat tegen Leeds United voor het eerst weer bij de selectie.

In de 80e minuut leek Dominic Calvert-Lewin de score te openen namens de bezoekers, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef vervolgens bij een bloedeloos gelijkspel.

Nederlanders in het veld

Slot kiest steeds vaker voor Jeremie Frimpong en dat was ook donderdag weer het geval. Ditmaal werd de Nederlander als rechtsbuiten ingezet, omdat Conor Bradley rechtsback stond. Ook was er natuurlijk ruimte voor aanvoerder Virgil van Dijk als centrale verdediger en voor Ryan Gravenberch op het middenveld.

Liverpool staat op zeer gepaste afstand van koploper Arsenal. De Londenaren hebben liefst 45 punten uit negentien wedstrijden, de teller van The Reds staat op 33 uit evenveel duels na het gelijkspel tegen Leeds United. Tussen Arsenal en Liverpool staan nog Manchester City (40 uit 18) en Aston Villa (39 uit 19).

Chelsea

Bij concurrent Chelsea begon het jaar op een verrassende manier: de Londenaren hebben op 1 januari trainer Enzo Maresca op straat gezet. The Blues staan vijfde in de Premier League met twee punten minder dan Liverpool.

