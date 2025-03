Britse media schetsen doemscenario voor Arne Slot na drama met Liverpool: 'Dat wordt een loodzware strijd'

Arne Slot moest dinsdagavond een enorme dreun verwerken met de uitschakeling in de Champions League. Liverpool werd na penalty's uit het toernooi geknikkerd door PSG en dus is de Europese droom voor de Engelse koploper voorbij. In de Britse media worden er direct doemscenario's geschetst na de pijnlijke uitschakeling.

In de Daily Mail is er aandacht voor een aantal opmerkelijke statistieken. Slot rijgt dit seizoen de positieve records aaneen, maar heeft met de uitschakeling tegen PSG ook een keertje op negatieve wijze geschiedenis geschreven. Liverpool won vorige week namelijk voor de 31ste keer een uitduels in de heenwedstrijd van een Europees tweeluik, maar dit was de eerste keer in de clubgeschiedenis dat het dat voordeel in eigen huis nog weggaf.

Daar blijft het niet bij, want Slot is ook verantwoordelijk voor de eerste nederlaag van de Engelse grootmacht in de Champions League na strafschoppen. Liverpool belandde drie keer eerder in die situatie, waaronder in de finale van 2005 tegen AC Milan, en won elke keer. PSG maakte dinsdag dus een einde aan die reeks.

Kritiek op UEFA

Desondanks is er nauwelijks kritiek op de Nederlandse hoofdcoach, maar wel worden de pijlen in het medium gericht op de UEFA. Ze constateren namelijk dat de eerste plaats in de hoofdfase helemaal niets heeft opgeleverd: "Liverpool walste over de andere teams heen en als beloning moesten ze het opnemen tegen het Europese team dat het meest in vorm is van allemaal. Dat klinkt eerlijk, toch?"

Doemscenario

In een ander Engels medium wordt er al een doemscenario geschetst na de nederlaag tegen PSG. Liverpool was tot dinsdag namelijk in de race voor drie prijzen, maar dat zijn er nu nog maar twee. De landstitel lijkt niet meer in gevaar te komen, maar zondag strijdt het met Newcastle United om de League Cup. "Is dit de week waarin het Liverpool van Slot twee van de drie onderdelen van de treble verliest?", schrijft The Sun.

Het medium vreest het ergste voor de ploeg van de Nederlandse coach na de slijtageslag op Anfield. "Dit was het slechtst mogelijke scenario. Ze liepen tegen een enorme domper aan na een penaltyserie en moeten zich met vermoeide benen gaan voorbereiden op de finale van zondag. De ploeg van Slot wacht een loodzware strijd om energie terug te winnen."

