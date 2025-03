Gigantische dreun voor Liverpool: PSG kegelt ploeg van Arne Slot na strafschoppen uit Champions League

Liverpool is na een schitterend voetbalgevecht uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Arne Slot begon na de 1-0 uitzege met een voordeel aan de return tegen PSG, maar verloor op een kolkend Anfield met diezelfde cijfers en werd vervolgens na strafschoppen uit het toernooi gekegeld.

PSG had een week geleden in eigen huis veruit het beste van het spel, maar moest lijdzaam toezien hoe een uiterst efficiënt Liverpool met 1-0 won door een late goal. Op Anfield volgde een soortgelijk duel, alleen waren de rollen deze keer lange tijd totaal omgedraaid.

Liverpool domineert, PSG scoort

De ploeg van Slot domineerde in de beginfase en kreeg ook een aantal aardige kansen via onder meer Mohamed Salah, maar aan de andere kant was het Ousmane Dembélé die de ontmoeting in de twaalfde minuut weer volledig in balans bracht. De Fransman profiteerde optimaal toen de bal uit de kluts ineens voor zijn voeten viel in het strafschopgebied van de Engelsen: 0-1.

Liverpool liet zich daardoor niet uit het veld slaan en voerde de druk nog verder op in het vervolg van het duel. Dat zorgde ook voor flink wat risico, want in de omschakeling waren de bezoekers via Dembélé en Khvicha Kvaratskhelia levensgevaarlijk. Wonder boven wonder werd er in het vervolg van het eerste bedrijf niet meer gescoord.

Kansenregen Liverpool levert niets op

Slot voorzag zijn team in de rust met zijn speech nog van wat extra energie, want de spelers van Liverpool kwamen na rust als elf bezetenen uit de kleedkamer. Dominik Szoboszlai dacht vlak na de pauze de 1-1 te maken, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De thuisploeg kreeg daarna kans op kans, maar met heel wat kunst- en vliegwerk wist PSG overeind te blijven en de verlenging te halen. Daarin hadden de Parijzenaars ineens het betere van het spel en stond de ploeg van Slot op omvallen.

Penaltyserie brengt de beslissing

PSG kon het verschil echter ook niet maken en dus moest een strafschoppenreeks de beslissing brengen. In de serie werd PSG-doelman Gianluigi Donnarumma de grote held door de schoten van Darwin Nunez en Curtis Jones te stoppen, terwijl zijn ploeggenoten foutloos bleven. PSG neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Aston Villa en Club Brugge.

Dreun voor Slot, maar kans op revanche volgt snel

Slot en Liverpool krijgen met de uitschakeling een enorme dreun te verwerken, maar ze krijgen al snel de kans om revanche te nemen. Aanstaande zondag spelen The Reds in de finale van de League Cup tegen Newcastle United en dan kan Slot zijn eerste prijs als coach in Engeland gaan pakken. De kans is groot dat er dit seizoen wel nog een andere trofee gewonnen gaat worden, want Liverpool stevent hard af op de landstitel.

