Fans van Anderlecht zullen vreemd hebben opgekeken bij een oefenwedstrijd. Plots stond ene J. Zirkzee op de lijst van het talententeam van Anderlecht. Dat bleek niet om Oranje-international Joshua te gaan, maar om zijn jongere broertje Jordan.

De 20-jarige Zirkzee speelde in de jeugd van Feyenoord en Bayer Leverkusen. Hij hoopte dit seizoen door te breken in het eerste elftal van NAC Breda, maar hij maakte geen indruk bij trainer Carl Hoefkens. Op beelden is te zien hoe hij op proef is bij de RSCA Futures, het tweede team van Anderlecht. Hij ontving geen nieuw contract bij NAC.

In de voetsporen

Dat is een opmerkelijke move, want oudere broer Joshua speelde in 2021 óók voor Anderlecht. Jordan treedt daarmee in de voetsporen van Joshua, die sinds 2024 onder contract staat van Manchester United. Volgens Het Nieuwsblad traint Zirkzee sinds enkele dagen mee in de U23 selectie van de Belgische topclub. Volgens het Belgische medium zou Joshua zijn jongere broer van advies hebben voorzien om de mogelijke overstap naar Anderlecht te maken.

De huidige spits van Man United beleefde een mooie periode in België. Hij speelde op huurbasis onder trainer Vincent Kompany en groeide uit tot een publiekslieveling. De twee lijken op elkaar, maar één groot verschil valt niet te ontkennen: Jordan is met zijn 1,74 meter een stuk minder lang dan Joshua (1,93 meter).

Broer van

Het liefst wil Jordan absoluut niet vergeleken worden met zijn oudere broer. "Ze noemen me overal de broer van. Ik wil mijn eigen carrière maken", liet hij weten in een interview.

Het is hartje zomer maar de Belgische Pro League is van start gegaan. Zondag speelt Anderlecht de eerste competitiewedstrijd tegen Westerlo. Volgende week donderdag gaan de Belgen op bezoek bij BK Häcken voor het tweede duel in de kwalificaties voor de Europa League.

