United-aanvaller Joshua Zirkzee geniet van vakantie en wordt zonder shirt gespot met twerkende vrouw

Terwijl Oranje in de WK-kwalificatie speelt tegen Malta, is Nederlandse voetballer Joshua Zirkzee aan het feesten. De aanvaller van Manchester United zit niet bij de selectie van Ronald Koeman en geniet dus van zijn vakantie.

Zirkzee maakte vorig jaar zijn debuut voor Oranje tijdens het EK in Duitsland. Hij werd aanvankelijk niet opgenomen in de selectie voor het eindtoernooi, maar na blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners werd hij toch opgeroepen.

Hij debuteerde tijdens de kwartfinale tegen Turkije. Tijdens de van Engeland verloren halve finale viel hij kort in. In het Nations League-duel tehen Bosnië in september kreeg de 24-jarige nog een basisplaats en opende hij de score voor Oranje. Maar na een teleurstellend seizoen bij United werd hij niet opgeroepen voor de eerste duels in de WK-kwalificatie.

Feest

Dat geldt ook voor zijn ploeggenoot Matthijs de Ligt. Dus vierden de twee Nederlanders samen vakantie op Barbados. Ze maakten samen een boottocht en daarna vond Zirkzee het wel tijd voor een feestje. Hij werd gespot tijdens de traditionele viering van Jouvert op het eiland.

Hij danste zonder shirt en werd gefotografeerd terwijl een vrouw twerkend tegen hem aan stond. De voetballer keek verrast door die actie, maar deed vervolgens vrolijk mee. Hij poseerde zelfs nog met een peace-teken voor de camera.

Bekijk de foto's hier.

Oranje

Ondertussen deed Oranje erg goede zaken in de WK-kwalificatie. Nadat het Nederlands elftal zaterdag met 2-0 won van Finland volgde dinsdag een galavoorstelling. Er werd met maar liefst 8-0 gewonnen van Malta.

