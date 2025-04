Nieuwe Nederlandse topspits in de maak? Broertje (19) Joshua Zirkzee laat zich zien bij Eredivisieclub

We zitten met het Nederlands elftal niet bepaald ruim in de spitsen. De jaren voor Memphis Depay beginnen langzaamaan te tellen en daarachter is de spoeling met centrumaanvallers Wout Weghorst, Brian Brobbey en Joshua Zirkzee vrij dun. Maar misschien staat er over een aantal jaar wel een andere Zirkzee in de punt van de aanval.

De Manchester United-aanvaller heeft namelijk een jonger broertje en die liet zich positief gelden in Nederland. Het gaat om Jordan Zirkzee. De pas negentienjarige aanvaller speelt bij NAC en moet zijn debuut in het eerste elftal nog maken, maar bleek vrijdag uiterst trefzeker tegen een bekende tegenstander.

NAC-speler Sauer reageert op beledigingen van AZ-speler: "Dit kon echt niet door de beugel" De 19-jarige Slowaak Leo Sauer scoorde donderdag voor NAC in de wedstrijd tegen AZ. De buitenspeler vierde dit op provocerende wijze richting de tegenstander, omdat zijn familie zou zijn beledigd. Na de wedstrijd gaf Sauer uitleg over zijn manier van juichen.

De tiener scoorde immers twee keer in het met 5-0 gewonnen oefenduel met Racing Genk uit België. Zirkzee maakte de laatste twee treffers van het potje dat werd afgewerkt in Brabant.

De jonge Zirkzee speelt pas sinds deze zomer bij NAC. Daarvoor vertoefde hij - net als zijn broer eerder - in de jeugdopleiding van Feyenoord. De vervolgstap was er ook eentje zoals zijn broer, die al op jonge leeftijd naar Bayern München ging. De jongste Zirkzee verkaste als kind naar Bayer Leverkusen, maar kon daar de stap niet maken. Zodoende keerde hij terug naar Nederland om bij NAC aan de slag te gaan.

Slecht nieuws voor Joshua Zirkzee: Manchester United lijkt meer dan 100 miljoen uit te geven De kans is groot dat Joshua Zirkzee er flink wat concurrenten bij krijgt bij Manchester United. De Nederlandse spits stelt net als veel ploeggenoten hevig teleur bij de in verval geraakte topclub. Daardoor wordt op verzoek van manager Ruben Amorim de portemonnee tevoorschijn getoverd om nieuwe aanvallers te verleiden.

Bij zijn grote broer wil het dit jaar niet vlotten. Zirkzee werd door Erik ten Hag en co voor veel geld losgeweekt bij Bologna, maar bij Manchester United kon hij zijn stempel niet drukken. Zirkzee scoorde tot nog toe slechts iets meer dan een handvol doelpunten. The Red Devils kennen sowieso een belabberd seizoen.

In de Premier League staat de ploeg slechts veertiende. Alleen de Europa League, waar United in de halve finale staat, kan het seizoen nog een klein beetje redden. Het is de vraag welke rol Zirkzee volgens jaar krijgt in Engeland. Naar verluidt wil Ruben Amorim, die de ontslagen Ten Hag opvolgde, meer dan 100 miljoen reserveren voor twee doelpuntenmakers: Matheus Cunha en Liam Delap.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.