Real Madrid bereikt na sensationeel duel met Real Sociedad finale Copa del Rey

Real Madrid heeft zich als eerste club geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De club nam het in de halve eindstrijd op tegen Real Sociedad en dat werd een duel vol spanning en sensatie.

De Spaanse landskampioen speelde in het eigen Bernabéu met 4-4 gelijk tegen Real Sociedad na een treffer van Antonio Rüdiger in de verlenging. Dat was voldoende voor het bereiken van de Spaanse bekerfinale, omdat Real Madrid de eerste wedstrijd in San Sebastián met 1-0 had gewonnen.

In de finale neemt Real Madrid het op tegen de winnaar van de halve finale tussen Atlético Madrid en FC Barcelona woensdag. De eerste wedstrijd tussen die twee ploegen in Barcelona eindigde in 4-4.

Real Sociedad wist dat het moest scoren in Madrid om een kans te maken en deed dat in de 16e minuut via Ander Barrenetxea. Endrick maakte een kwartier later echter gelijk. Weggestuurd door Vinícius Júnior, ging de 18-jarige Braziliaan op doelman Álex Remiro af en lepelde de bal in het doel.

Sociedad gaf echter niet op en kwam opnieuw op voorsprong. Een voorzet van Martín Zubimendi ging via het been van Madrid-verdediger David Alaba in het eigen doel. De Basken kwamen zelfs op 1-3 door een treffer van Mikel Oyarzabal, die laag in de linkerhoek raak schoot. Jude Bellingham scoorde twee minuten later echter weer voor de thuisploeg op aangeven van Vinícius Júnior. Na de gelijkmaker van Aurélien Tchouaméni in de slotfase leek het beslist, maar Oyarzabal kopte in de extra tijd raak en dwong zo een verlenging af.

Real-coach Carlo Ancelotti had in de tweede helft al Kylian Mbappé en Luka Modric in de ploeg gebracht. In de verlenging wisselde hij Rüdiger voor Alaba. De lange Duitse verdediger kopte in de 115e minuut raak uit een corner van Arda Güler en leidde zijn ploeg alsnog naar de finale.