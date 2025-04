Tennislegende Rafael Nadal beleeft angstige momenten op bezoek bij Real Madrid: 'Zag er gestrest uit'

Real Madrid heeft dinsdagavond een werkelijk krankzinnige duel in de Copa del Rey afgesloten. In het eigen Bernabéu moeten er acht goals een een verlenging aan te pas komen om Real Sociedad uit de finale te houden. En dat allemaal onder toeziend oog van tennisgrootheid Rafael Nadal.

De Spanjaard is namelijk al sinds jaar en dag groot fan van de Madrileense topclub en bezoekt geregeld wedstrijden van Real. Zo was hij dinsdagavond bij de kraker tussen Real Madrid en Real Sociedad. Dat werd na de nipte zege van Madrid (0-1) in het Baskenland een zenuwslopende return. Door een goal in blessuretijd van de bezoekers eindigde het na negentig minuten in 3-4 en werd het verlengen.

Late ontknoping

Door een late goal in de verlenging van invaller Antonio Rudiger trokken de hoofdstedelingen uiteindelijk aan het langste eind en dat leidde tot emoties bij Nadal. De ontknoping deed hem zichtbaar veel. Een bekend tennisaccount op X grapt zelfs dat hij er meer gestrest uit zag dat dan tijdens een van zijn vele deelnames aan Roland Garros.

Rafa Nadal cheering on Real Madrid



He looks more stressed watching this game than he ever did at Roland Garros 😂



pic.twitter.com/8lJzGEwaXQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 2, 2025

Nadal (38) beëdigde eind 2024 zijn enorm succesvolle carrière. De Gravelkoning won maar liefst 22 grandslamtoernooien, waarvan 14 keer Roland Garros. Hij kwam voor het laatst in actie in de kwartfinale van de Davis Cup, waar hij door Nederland werd uitgeschakeld. In de strijd met de Nederlanders verloor hij zijn laatste wedstrijd ooit van Botic van de Zandschulp.

Rivaal FC Barcelona in topvorm

De finaleplaats is dus binnen voor Real, maar er is dit seizoen nog genoeg om voor te spelen. Zo is de ploeg van Carlo Ancelotti verwikkeld in een spannende titelstrijd met rivaal FC Barcelona. Frenkie de Jong en co zijn in topvorm en winnen week na week in de competitie. Ook zijn maken overigens nog kans op de finale. Dan moeten ze woensdagavond afrekenen met Atlético Madrid. Het eerste duel eindigde in 4-4.

