Celtic viert na masterclass 54ste (!) titel van Schotland

Celtic is voor het derde seizoen op rij kampioen van Schotland. De ploeg van trainer Brendan Rodgers gaf in de uitwedstrijd bij Kilmarnock een showtje weg en won met 5-0. Daardoor was de 54ste titel in de clubgeschiedenis binnen.

Celtic zette afgelopen weekeinde een flinke stap naar het kampioenschap. Toen won het de Old Firm van Rangers met 2-1. Alle doelpunten vielen voor rust, net als de rode kaart van John Lundstram. De speler van Rangers schopte bijna een speler van Celtic het ziekenhuis en moest op aanraden van de VAR uiteindelijk vertrekken.

Bijna dinsdag al kampioen

De ploeg van coach Brendan Rogers was bijna dinsdag zonder te spelen al kampioen geworden. Maar rivaal Glasgow Rangers boog een 2-0-achterstand om in een 5-2-zege, waardoor Celtic nog een punt nodig had om de titel binnen te halen.

Celtic liet er geen twijfel over bestaan en scoorde erop los. Via Adam Idah, Daizen Maeda, James Forest en Matt O'Riley werd het 5-0. Met de titel verzekert de ploeg zich ook van een ticket voor de Champions League.

🏆 2021/22

🏆 2022/23

🆕 2023/24#CelticFC are crowned Champions of Scotland AGAIN! 🍀🏆



Three-In-A-Row for Glasgow's Green & White - Congratulations to Brendan and the Bhoys!

54 tegen 55

Overigens loopt Celtic nog altijd één kampioenschap achter op rivaal Rangers. Het blauwe team uit Glasgow werd 55 keer kampioen van Schotland, de laatste keer in 2020/21, en dat terwijl ze vanwege faillissement zelfs vier seizoenen niet op het hoogste niveau voetbalden.