Waar Ajax hard onderuit ging tegen Galatasaray in de Champions League, vond er op de andere velden ook een hoop spektakel plaats. Zo beleefde FC Barcelona een loodzware avond bij Club Brugge en zette Manchester City een ijzersterke prestatie weg tegen Borussia Dortmund.

Pafos heeft twee Nederlanders in de selectie. Jay Gorter keepte nog geen minuut in de Champions League, terwijl Derrick Luckassen - broer van Brian Brobbey - juist nog geen minuut miste. Luckassen beleefde tegen Villarreal nog een prachtig moment. Met de openingstreffer tegen de Spanjaarden maakte hij ook nog eens zijn eerste Champions League-goal van het seizoen. Het bleek ook de enige treffer, want met 1-0 pakte Pafos de eerste Champions League-zege van dit seizoen tegen Villarreal.

Jorrel Hato is de enige Nederlander in de selectie van Chelsea. De linksback, die deze zomer overkwam van Ajax, is vaak invaller bij de Engelse ploeg. Onlangs startte hij wél tegen zijn oude ploeg. Tegen het nietige Qarabag uit Azerbeidzjan, dat verrassend vijftiende staat, krijgt Hato een basisplaats. Zijn openingsfase was echter niet sterk. Na de openingsgoal van Estevao leidde een fout van Hato de 1-1 van Qarabag in. Daarna maakte hij ook hands, waardoor Qarabag op 2-1 kwam vanaf de stip. Alejandro Garnacho maakte nog gelijk, maar Chelsea leed wel puntverlies. Het werd 2-2 tegen Qarabag.

Ajax staat nog op nul punten na drie wedstrijden in de Champions League. Hoewel Galatasaray ook weer een goede tegenstander is, hoopte trainer John Heitinga hier wel de eerste punten tegen te behalen. Dat lukte niet. Victor Osimhen dompelde de Amsterdammers met een hattrick in rouw, waardoor Ajax laatste blijft in de Champions League met een doelsaldo van -13.

FC Barcelona en Frenkie de Jong op bezoek bij Club Brugge in België. Daar spelen drie Nederlanders, maar die lijken geen van allen in actie te komen. Dani van den Heuvel is reservekeeper, Bjorn Meijer en Ludovit Reis zijn geblesseerd. Wie wel speelde is Carlos Forbs. De ex-Ajax-flop speelde de sterren van de hemel tegen Barcelona met twee goals en een assist. De Catalanen maakten er echter ook drie via Ferran Torres en Lamine Yamal, waardoor de punten werden gedeeld in dit knotsgekke Champions League-duel.

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij namen het met Inter op tegen het nietige Kairat Almaty. De bezoekers uit Kazachstan hebben één punt gepakt, tegen het minstens zo kleine Pafos. Inter had echter ook wat moeite met Kairat. De Milanezen wisten weinig kansen te benutten en kregen zelfs een tegengoal te verwerken van de Kazachen. Uiteindelijk waren twee goals voldoende voor Inter om alsnog de overwinning te pakken en zo foutloos te blijven in de Champions League.

De grootste kraker van de dag is tussen Manchester City en Borussia Dortmund. Voor Erling Haaland wordt het een weerzien met zijn oude club. Nathan Aké en Tijjani Reijnders zijn de Nederlanders bij de thuisploeg. Laatstgenoemde bewees zichzelf weer in een dominante vertoning van Manchester City. Hij gaf een assist op de openingstreffer en uiteindelijk haalde de Engelse ploeg fors uit en werd er knap met 4-1 gewonnen van Dortmund.

Eén Nederlander bij de wedstrijd tussen Newcastle United en Athletic Bilbao: Sven Botman, namens de thuisploeg. De verdediger kon rekenen op een basisplek. De Spaanse bezoekers hebben enkel spelers uit het Baskenland in de selectie. Botman zag hoe zijn ploeg solide en sterk speelde tegen Bilbao en met 2-0 weer een belangrijke Champions League-zege mocht bijschrijven.

Olympique Marseille herbergt met Jeffrey de Lange een landgenoot in de selectie, maar de doelman begon op de bank. De meeste ogen zullen gericht zijn op oud-Feyenoorder Igor Paixao. Ondertussen hoopt het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en de geblesseerde Mitchel Bakker voor de tweede keer te winnen in de Champions League. Een spannende wedstrijd, bleek uiteindelijk. Een late treffer van Lazar Samardzic in blessuretijd bleek uiteindelijk voldoende voor de winst.

Benfica heeft dit seizoen minimaal één overeenkomst met Ajax: het zijn de enige ploegen in de Champions League met nog nul punten. Bayer Leverkusen - met Mark Flekken en Ernest Poku in de gelederen - doet het niet veel beter. De oude club van trainer Erik ten Hag heeft pas twee punten verzameld, maar daar kwamen er in Portugal drie bij. Door een 0-1 zege na een goal van Patrick Schick komt Leverkusen op vijf Champions League-punten en Benfica blijft ook met José Mourinho als coach op nul.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.