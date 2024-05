Champions League-finalist Borussia Dortmund bakt er niets van in Bundesliga: drie tegengoals in tien minuten

Borussia Dortmund haalde eerder deze week knap de finale van de Champions League door twee keer te winnen van Paris Saint-Germain, maar een paar dagen later gaat het enorm slecht in de Duitse Bundesliga. Met Donyell Malen in de basis ging de ploeg pijnlijk onderuit tegen Mainz 05.

Na 23 minuten stond het namelijk al 3-0 voor de thuisploeg. De eerste goal viel al na twaalf minuten en tien minuten later had ook Lee Jae-sung er twee in het doel van BVB gelegd. Zo leek het duel al na een kwart wedstrijd beslist in het nadeel van Dortmund, dat een aantal spelers rust gaf na de midweekse Champions League-wedstrijd.

Ian Maatsen op de bank

Zo begon Ian Maatsen op de bank. De Nederlander maakte tegen PSG een goede indruk en kreeg mooie rapportcijfers van de Duitse pers. Donyell Malen begon wel vanaf de aftrap. Bij Mainz stond de Nederlander Sepp van den Berg in het hart van de verdediging. Maatsen kwam aan het begin van de tweede helft op het veld, Malen werd na de slechte eerste helft juist gewisseld. Na rust werd er niet meer gescoord.

Dortmund staat momenteel op een vijfde plaats in de Bundesliga en die plek geeft recht op Champions League-voetbal. Door de uitbreiding van het toernooi zijn er volgend jaar meer teams te bewonderen in de Champions League. Dortmund zou zelfs de huidige nummer zes, Eintracht Frankfurt, aan een ticket kunnen helpen als ze de Champions League-finale van Real Madrid weten te winnen.