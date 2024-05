Borussia Dortmund steekt de draak met PSG na Champions League-zege: 'Heb een fijne vakantie!'

Niet Paris Saint-Germain, maar Borussia Dortmund haalde dinsdagavond de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen thuis met 1-0 en deden dit in de Franse hoofdstad dunnetjes over: 0-1. Na afloop was er bij Dortmund nog wat oud zeer richting PSG, zo bleek wel op de sociale media.

In 2020 won Dortmund, mede dankzij Erling Haaland, de heenwedstrijd van PSG met 2-1. In Frankrijk werd de achterstand echter weggewerkt door een 2-0 overwinning van Kylian Mbappé en consorten. Na afloop liet de Franse topclub zich fotograferen door een meditatiegebaar te doen, precies zoals Haaland toen juichte.

Dat waren ze bij Dortmund niet vergeten. Op sociale media halen ze de foto van bijna vier jaar geleden aan en laten ze zien wie er nu het laatst lacht.

Tastes like fine wine 🍷 https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024

'Fijne vakantie!'

Daar bleef het niet bij voor Dortmund. De vorige tegenstander van PSG in deze Champions League was FC Barcelona. In aanloop naar dat duel plaatsen de Catalanen een video op hun sociale kanalen waarin een ballon van FC Barcelona bij de Eiffeltoren vliegt.

Richting het duel van PSG tegen Dortmund deelden de Fransen nog een kleine sneer uit aan Barcelona, door een gezonken ballon in de Seine te portreteren. Dat lieten ze bij Dortmund niet gebeuren, die de sterren van PSG een fijne vakantie wensten.

Groot feest

Bij Dortmund was het vanzelfsprekend een groot feest na de winst in het Parc des Princes. De spelers en Duitse fans waren door het dolle heen na het behalen van de finale van het miljardenbal.

Tijdens dat feest ging het even mis voor Dortmund-verdediger Nico Schlotterbeck. De Duitser wilde op een box springen om het feest te vieren met de meegereisde supporters, maar ging ongelukkig onderuit. Het leverde komische beelden op.