Ian Maatsen krijgt een 2 in de Duitse media na finaleplaats Borussia Dortmund: 'Hij speelde tegen turbotorpedo's'

Bij Borussia Dortmund was het natuurlijk groot feest na het bereiken van de Champions League-finale. De Duitse club hield stand tegen PSG en wist met Ian Maatsen als linksback in 180 minuten geen goal te incasseren. De Nederlander werd er met de verdediging uitgelicht in de media van onze oosterburen.

Maatsen mocht de hele negentig minuten op het veld staan en slaagde erin om met zijn collega's achterin de rijen gesloten te houden. Dat betekent dat we op zaterdag 1 juni misschien wel twee Nederlanders in actie gaan zien in de finale van de Champions League. Ook Donyell Malen, die het hele duel op de bank bleef, speelt regelmatig bij de Duitsers.

Een 2 voor Maatsen

BILD is heel duidelijk over de spelers van Borussia Dortmund: "Jullie zijn allemaal helden!" Vooral de verdediging van de Duitse club kan op hoge cijfers rekening in het spelersrapport. Ook Ian Maatsen. De Nederlandse linksback krijgt een 2.

Ian Maatsen (22) als jongste Nederlander deze eeuw naar Champions League-finale Ian Maatsen heeft dinsdagavond met Borussia Dortmund de Champions League-finale bereikt. Hij is de jongste Nederlander die in deze eeuw de eindstrijd van het toernooi speelt.

Bij ons zou dat niet positief zijn, maar in Duitsland geldt er een ander systeem voor rapportcijfers. Maatsen krijgt dus een 7,5. "Er werd veel van hem gevraagd tegen de Parijse turbotorpedo's Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi, maar alle verdedigers van Dortmund leverden sterk werk", verklaart de krant dat cijfer.

Gekte in Parijs

Die Welt spreekt van een 'BVB-gekte in Parijs'. "Een moedig optreden zorgt ervoor dat de ploeg van Edin Terzic op 1 juni in de finale staat", schrijft de krant. Ook PSG-superster Kylian Mbappé kon daar niets aan doen: "De veelgeprezen balkunstenaars wanhoopten door het bolwerk van Dortmund."

'Simpelweg wanhopig' PSG krijgt de wind van voren na uitschakeling: 'Een fiasco' Paris Saint-Germain is dinsdag tegen een nieuw Champions League-trauma opgelopen. De Franse club weet dat het ook dit jaar de 'cup met de grote oren' niet gaat winnen. Borussia Dortmund was in de halve finale te sterk en dus is de Franse media kritisch.

Der Spiegel vat de 1-0 zege in Parijs kort samen: "Achterin met geluk en klasse, voorin met het hoofd van Mats Hummels." Ook deze krant legt de nadruk op de verdediging: "Dortmund verdedigde gepassioneerd en vakkundig. Aan het einde van de wedstrijd probeerde PSG nog iets te forceren, maar het faalde elke keer door de stabiele verdediging van Dortmund."

CL-campagne redt het seizoen

Dortmund heeft in de competitie een enigszins teleurstellend seizoen, want met nog twee wedstrijden te gaan staat het op de vijfde plaats. Normaal gesproken niet genoeg om zeker te zijn van een plekje in Champions League, maar door de goede prestaties van de Duitse teams én de nieuwe opzet van het toernooi is dat nu wel het geval. Het seizoen kan dus alsnog geweldig worden met winst van de Champions League.

Als Dortmund daadwerkelijk als vijfde eindigt, kan het in de finale ervoor zorgen dat ook de nummer zes van Duitsland in de Champions League mag spelen volgend seizoen. Curieus genoeg kan uitgerekend Bayern München daar een stokje voor steken. Bayern speelt woensdag in de halve finale tegen Real Madrid. Een Duitse finale op Wembley zou een exacte herhaling van de finale van 2013 betekenen.