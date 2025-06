Deze Nederlandse topvoetballers spelen op het WK voor clubs

Het WK voetbal voor clubteams staat voor de deur. In de Verenigde Staten wordt de eerste editie van het vernieuwde toernooi gehouden. Liefst 32 teams vanuit de hele wereld komen in actie. Hoewel er geen Nederlandse teams meedoen, zijn er wel Nederlandse spelers te bewonderen.

Het WK voor clubs begint komende zondagnacht met een wedstrijd tussen Inter Miami en het Egyptische Al Ahly. De Europese topclubs nemen het in dit toernooi op tegenover topclubs uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. Het toernooi wordt gehouden van zaterdag 14 juni (lokale tijd) tot en met 13 juli.

Reijnders

Waar de meeste topvoetballers van hun zomervakantie en verdiende rust gebruikmaken, moeten er verschillende teams nog strijden om de wereldtitel. Tijjani Reijnders en Nathan Aké zijn Nederlandse international die onderdeel zijn van het toernooi. Reijnders zorgde speciaal voor een versnelde transfer vanuit AC Milan om aan het WK mee te kunnen doen.

De Champions Leaguefinalisten Denzel Dumfries en Stefan de Vrij reizen met Inter ook af naar de Verenigde Staten. Maar er doen ook minder bekende Nederlanders mee aan het prestigieuze toernooi. Zo spelen Mohamed Rayhi en Bart Meijers voor het Marokkaanse Wydad AC.

'Onbekende' Nederlanders

Rayhi is geboren in Eindhoven en speelde in het verleden voor NEC en Sparta Rotterdam, terwijl Meijers zijn eerste stappen in het profvoetbal zette bij NAC Breda. Zij spelen met hun club mooie affiches tegen onder meer Manchester City en Juventus. Bij Juventus hoopt Oranje-international Teun Koopmeiners minuten te maken.

Er doen ook een aantal spelers mee die wel in Nederland geboren zijn, maar voor een ander land uitkomen. Nordin Ambrabat (Wydad AC) en Oussama Idrissi (Pachuca) spelen voor Marokko. Auckland City-spelers Michael den Heijer en Jordan Vale hebben een Nederlandse achtergrond, maar spelen voor Nieuw-Zeeland.

Nederlanders op WK voor clubs

Naam Club Tijjani Reijnders Manchester City Nathan Aké Manchester City Javairô Dilrosun Los Angeles FC Mohamed Rayhi Wydad AC Bart Meijers Wydad AC Teun Koopmeiners Juventus Denzel Dumfries Inter Stefan de Vrij Inter Nordin Ambrabat (uitkomend voor Marokko) Wydad AC Oussama Idrissi (uitkomend voor Marokko) CF Pachuca Michael den Heijer (uitkomend voor Nieuw-Zeeland) Auckland City Jordan Vale (uitkomend voor Nieuw-Zeeland) Auckland City Dean Huijsen (uitkomend voor Spanje) Real Madrid

Waar is het WK voor clubs te zien?

Alle wedstrijden van het WK voor Clubs is in Nederland te volgen via streamingsplatform DAZN.