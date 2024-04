Arsenal-speler Declan Rice krijgt online haat over vriendin: 'Ze is dik, je kan beter krijgen'

Lauren Fryer is de vriendin van Arsenal-speler Declan Rice. In Nederland is dat vermoedelijk bij weinigen bekend, maar in Engeland is Fryer als zogeheten WAG ('wifes and girlfriends', oftewel partners van voetballers) een celebrity. En om een of andere reden roept ze bij enkele voetbalfans nogal wat haat op.

Afgelopen week speelde Arsenal, dat nog alle kans maakt op de titel in de Premier League, een belangrijke competitiewedstrijd tegen Chelsea. Rice liep tijdens die wedstrijd naar de cornervlag om een hoekschop te nemen. Een deel van de Chelsea-fans zette toen liederen in over Lauren Fryer. Ze zongen over haar lichaam en ventileerden de mening dat ze 'dik' zou zijn.

Instagram

Dit soort beledigingen wordt al langere tijd aan Fryer gericht, ook online. Volgens Fox Sports schrijven sommigen bijvoorbeeld op de accounts van Rice dat hij 'beter kan krijgen' dan Fryer. Ook kreeg de speler het verwijt dat hij 'lage standaarden' zou hebben. Als reactie op alle haat en beledigingen heeft Fryer inmiddels haar Instagram-account verwijderd. Ze had daarop meer dan 80.000 volgers.

Mason Mount

Het koppel is al sinds hun zeventiende bij elkaar. Beiden zijn nu 25 jaar. Ze wonen samen in Londen. In augustus 2022 kregen ze hun eerste kind: Jude. Volgens Daily Mail is Fryer 'jaloers' op de vrienschap die Rice heeft met Mason Mount. De voormalig Vitesse-speler en Rice kennen elkaar al uit de jeugdopleiding van West Ham. "Ze is bezorgd", zei Rice over hun vriendschap. "Ik ben serieus! Ze zegt altijd: "Jullie twee! Jij houdt meer van Mason dan van mij!"

Opsporen

In Engeland is het wangedrag van de pestkoppen richting Fryer het gesprek van de dag. De offline en online (vrouwen)haat voedt een debat over de giftige cultuur die het voetbal soms nog in zijn greep heeft. Gemma Abott schrijft in haar column voor The Independent bijvoorbeeld dat sommige dingen schijnbaar nooit veranderen. Twintig jaar geleden kreeg de partner van David Beckham, Victoria Beckham, allerlei smerige spreekkoren over zich heen.

"Een deel van de voetbalfans zet dit gedrag voort. Vrouwenhaat, verbaal misbruik, walgelijk gedrag. En ook nadat Fryer haar Instagram-account heeft leeggeveegd, gaat het maar door. Dat legt de kwaadaardigheid van dit gedrag bloot." Ze roept de clubs en de Premier League op om werk te maken van het opsporen van personen die zich misdragen in het stadion.