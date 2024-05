Champions League-ticket en degradatiestrijd: dit staat er op de slotdag in de Eredivisie op het spel

Nog één speelronde, dan zit het reguliere seizoen van de Eredivisie er weer op. Op de allerlaatste dag staat er wel nog veel op het spel, zo wordt het vanwege de strijd om belangrijke derde plaats, de topschutters van de competitie en de ploegen onderin nog een erg spannende zondag.

Alle achttien ploegen komen zondag vanaf 14.30 uur in actie. Voor bijvoorbeeld kampioen PSV en nummer twee Feyenoord gaan hun duels eigenlijk nergens meer over, maar voor tegenstanders RKC Waalwijk en Excelsior staat er juist enorm veel op het spel.

Veilig of naar de play-offs?

RKC en Excelsior lijken namelijk uit te maken wie er sowieso nog een jaar in de Eredivisie blijft en wie zich via de play-offs moet veilig zien te spelen. Beide teams hebben 29 punten, het doelsaldo van de Rotterdammers is iets slechter. Ook Heracles (32 punten) is nog niet helemaal veilig, maar de kans dat zij op plek zestien eindigden is vrij klein. De nummer zestien moet de play-offs voor promotie en degradatie in.

Play-offs Keuken Kampioen Divisie | Het programma en de uitslagen De competitie zit er op, maar voor veel Keuken Kampioen Divisie-teams is het seizoen nog niet ten einde. Vanaf maandag 13 mei beginnen de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Bekijk hier het speelschema, de uitslagen en de clubs die meedoen.

Wie pakt de topscorerstitel?

PSV zal er tegen RKC alles aan doen om Luuk de Jong topscorer van de Eredivisie te maken. Hij heeft op dit moment 27 doelpunten op zijn naam staan, ééntje minder dan AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis, die uiteraard bij de Alkmaarders in actie komt. Wordt het voor het eerste de Griek of voor de tweede keer De Jong, die in 2018/2019 met 28 treffers al eens topschutter van de competitie werd?

FC Twente, AZ of een beslissingsduel?

PSV en Feyenoord gaan de Champions League in, maar wie kwalificeert zich voor de voorronde van het miljardenbal? FC Twente en AZ maken nog kans en een heel bijzonder scenario lijkt mogelijk. Het verschil is twee punten in het voordeel van FC Twente, dat bij winst dus sowieso derde wordt. Mocht het gelijk eindigden tegen PEC Zwolle en AZ wint thuis van Utrecht, volgt er misschien wel een beslissingswedstrijd.

Het doelsaldo is namelijk bijna gelijk. FC Twente heeft 67 goals voor en 35 tegen, AZ heeft er ook 67 voor en kreeg 36 tegentreffers. Mocht het doelsaldo en het puntenaantal precies gelijk zijn, dan volgt er nog een beslissingsduel om de derde plaats.

Het speelschema op de slotdag