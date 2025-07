Championship-club Swansea City is tegenwoordig in handen van een bekend gezelschap. Waar eerder Luka Modric al een minderheidsaandeel in de club kocht, is nu ook Snoop Dogg gedeeltelijk eigenaar.

De 53-jarige artiest wordt Swansea's "nieuwste high-profile mede-eigenaar en investeerder", is te lezen in een verklaring. Met de komst van de rapper hoopt de club dat "zijn bekendheid en liefde voor voetbal een belangrijke rol kunnen spelen om ons te helpen de naam Swansea City overal bekend te maken, zodat we beter kunnen presteren als club en onze doelen kunnen bereiken."

Hoe groot het aandeel is dat Snoop Dogg heeft verworven, is niet bekendgemaakt. Afgelopen seizoen eindigde Swansea City op de elfde plek in de Championship, het seizoen daarvoor werd de club veertiende.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.



Snoop Dogg is zelf ook dolgelukkig dat hij nu aan de ploeg uit Wales verbonden is. "Het verhaal van de club raakte een gevoelige snaar bij mij. Dit is een club van de trotse arbeidersklasse. Een underdog die terugbijt, net als ik. Mijn voetballiefde is bekend, maar mede-eigenaar van een club worden is wel heel speciaal."

Luka Modric

Eerder presenteerde Swansea City naast Snoop Dogg ook Luka Modric al als nieuwe mede-eigenaar. Ook de Kroaat kocht een minderheidsaandeel in de ploeg en deed dat nog tijdens zijn acteive carrière. Deze zomer vertrok Modric na dertien jaar bij Real Madrid. Inmiddels heeft hij weer onderdak gevonden en tekende hij recent een contract bij het Italiaanse AC Milan. Die club nam hem transfervrij over van de Spanjaarden.

Nederlandse eigenaar

In het verleden had Swansea City nog een Nederlandse eigenaar in de Haagse behangondernemer John van Zweden. Hij was lange tijd mede-eigenaar van de club, maar in 2016 verkocht hij zijn aandelen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij die Swansea nog altijd onder zijn hoede heeft. Van Zweden kon maar liefst 8,5 miljoen euro bijschrijven door de verkoop van zijn geliefde club.