Op bezoek bij ADO Den Haag bij John van Zweden: 'Als ADO ergens is, dan gebeurt er wat'

De Keuken Kampioen Divisie is sterker dan ooit, met erg grote namen met veel Eredivisie-ervaring op de teller. Eén van die clubs is ADO Den Haag. John van Zweden, oud-eigenaar van Swansea City is Hagenees in hart en nieren en beheert een echte 'legendbox' voor oud-spelers. Sportnieuws ging op bezoek met de vraag: 'Waarom moet ADO weer terug naar de Eredivisie?'

Wie het tot de vierde verdieping van het ADO-stadion geschopt heeft, vindt snel de box van John van Zweden. Helemaal achterin doemt een soort bruin café op met een grote ooievaar op de deur. De linkerdeur van de tweede box, die ook van Van Zweden is, toont de zwaan van Swansea, zijn tweede liefde. Bij binnenkomst zit John van Zweden aan de bar een biertje te drinken met zijn vrienden.

© Sportnieuws.nl

John van Zweden is al jarenlang ADO-supporter en is opgegroeid op het Zuiderpark, waar het vroegere stadion van ADO stond. Hij maakte van alles mee, als fanatiek supporter van ADO en even later ook als gastheer van de Legendlounge. Daar ontvangt hij zijn vroegere helden, wat voor hem een hele eer is. "Veel gasten die hier zitten, dat zijn mijn idolen van vroeger. Dat is toch mega kicke?!", zegt John met perfect Haags accent.

ADO-gevoel: samen één

Het is niet gek dat John dat 'kicke' vindt. In zijn tijd was de omgang met spelers zeer normaal en volgens hem is dat nog altijd de identiteit van de club. Spelers op het veld vochten voor ADO of voor Den Haag en waren veel samen met supporters. "Je leefde met ze mee, man. We gingen elke week met de spelers stappen. Geen onderscheid, spelers en supporters waren altijd samen."

Een gevoel dat hij in de box ook wil creëren: alles en iedereen samen, voor ADO. Dat gevoel zou hij graag weer zien bij de club, dat is een reden dat ADO weer op het hoogste niveau zou horen. De loyaliteit van de supporters. Want bij hen is die mentaliteit nooit veranderd, volgens John.

© Sportnieuws.nl

Boks op het hart voor 'Ronnie'

Hij richtte deze box op na zijn tijd in Wales als eigenaar van Swansea City. Hij kwam terug bij ADO en er werd hem gevraagd wat men nou beter deed aan de andere kant van de Noordzee. "Oud-spelers vereren, zei ik meteen. Waardering geven, dat hoort bij de cultuur van deze club vind ik." En die waardering, die is er. Hij vernoemde de box naar Ron de Roode, een oud-speler. Naast het bord, is de vaste plek van John. Hij kust het bord voor de wedstrijd en bokst twee keer op zijn hart, voor 'Ronnie'.

© Sportnieuws.nl

Het valt op dat hij van iedereen de naam kent, hij kan zo de feitjes van iemand opnoemen en hoogtepunten uit zijn carrière oplepelen, die de bewuste speler zelf waarschijnlijk niet meer weet. Tijdens gesprekken wordt hij continu door andere mensen op de rug geslagen en iedereen krijgt even tijd en een lach. Hij wordt bedankt door een oud-speler dat hij een kaartje voor zijn kleindochter geregeld heeft. Een brede lach op Johns gezicht, een aai over de bol van het meisje: "Ik maak graag mensen blij, weet je."

De wedstrijd laat in geen velden of wegen zien dat ADO weer terug moet naar de Eredivisie. Tegen Helmond Sport wordt er weinig gecreëerd en is het bij tijd en wijlen slaapverwekkend. Tussen al het geinen door, wordt er aandachtig gekeken door John. "We missen de echte Hagenezen, het is soms zo slap", zegt hij terwijl hij over zijn cluppie spreekt. Helmond scoort en wint. John is even chagrijnig, maar gooit dan de knop om. Letterlijk, want de muziek gaat veel luider en het biertje wordt achterover gegooid: "Ik heb me er bij neergelegd."

ADO hoort op het hoogste niveau

Want dat de club uit Den Haag terug moet naar het hoogste niveau, staat voor hem buiten kijf. "ADO is een club die in de eredivisie hoort, maar dat vind ik ook van andere clubs. Maar ik ben een ADO-man: ik vind dat de supporters hier een welkome aanvulling zijn in de Eredivisie, ook al denken mensen daar anders over." Hij noemt dat er in de afgelopen jaren niks is gebeurd met ADO-fans, en noemt daarbij het akkefietje in eigen huis tegen Excelsior een incident. "Dat was gewoon heel erg apart allemaal."

"Als ADO-supporters bij een tegenstander komen, dan gebeurt er gewoon wat in dat stadion", zegt hij vol trots. De trouwe Haagse aanhang, vol Hagenezen vindt John prachtig. Hij zou zelf alleen nooit meer teruggaan. De box is van hem, de oud-spelers horen daarbij en daar voelt hij zich thuis. Alleen in de Keuken Kampioen Divisie nog niet, de Eredivisie is toch een felbegeerde wens. "Dan gaat het ook weer leven in Den Haag."