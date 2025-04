Chaos bij Copa Libertadores-wedstrijd heeft fatale gevolgen: twee jonge fans overleden

Wat een feestavond had moeten worden, eindigde in een tragedie. Bij de Copa Libertadores-wedstrijd tussen Colo Colo en Fortaleza in Chili kwamen zeker twee jonge fans om het leven. De chaos buiten het stadion leidde uiteindelijk tot het staken van de wedstrijd.

De rellen begonnen toen honderden supporters zonder kaartje het Estadio Monumental in Santiago probeerden binnen te dringen. Volgens Chileense media werden hekken omvergeduwd en ontstond er een stormloop. Daarbij zouden een 13-jarige jongen en een 18-jarig meisje zijn verdrukt. In sommige berichten wordt gemeld dat een politievoertuig over het hek zou zijn gereden, wat mogelijk bijdroeg aan het fatale incident.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL bevestigde het overlijden van twee personen in een officiële verklaring op X. "De CONMEBOL betreurt het overlijden van twee fans bij het Monumental-stadion voor aanvang van de wedstrijd tussen Colo-Colo en Fortaleza. Wij betuigen hun families en dierbaren ons diepste medeleven", valt in het persbericht te lezen. De lokale officier van justitie heeft laten weten dat wordt onderzocht of het betrokken politievoertuig daadwerkelijk verantwoordelijk was voor de dodelijke afloop.

Wedstrijd loopt volledig uit de hand

Opmerkelijk genoeg ging de wedstrijd ondanks de dodelijke slachtoffers toch van start. Maar in de tweede helft liep het opnieuw uit de hand. Gemaskerde supporters van de thuisclub gooiden voorwerpen op het veld en vernielden een glazen wand om zich een weg te banen naar het speelveld. De spelers van het Braziliaanse Fortaleza vluchtten direct naar binnen, terwijl enkele spelers van Colo-Colo zich mengden in de ontstane chaos. De confrontatie en onveiligheid op het veld zorgden ervoor dat de scheidsrechter het duel in de 72e minuut definitief staakte.

Op dat moment stond het nog 0-0. In een officiële verklaring stelde CONMEBOL dat het duel werd stilgelegd vanwege het ontbreken van veiligheidsgaranties, waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij zowel de thuisclub als de lokale autoriteiten. De Copa Libertadores geldt als de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, maar wordt al jaren geplaagd door supportersgeweld. Deze tragische avond markeert opnieuw een dieptepunt in het Zuid-Amerikaanse voetbal.