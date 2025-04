Doorgedraaide Real Madrid-verdediger krijgt megaschorsing, maar heeft daar opvallend genoeg geen last van

Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger heeft een enorme schorsing aan zijn broek gekregen. De Duitser ging volledig door het lint na de verloren bekerfinale van Barcelona en kreeg dan ook een rode kaart. Opvallend genoeg is de kans klein dat Rüdiger ook maar iets gaat merken van de schorsing.

Real Madrid verloor de zenuwslopende bekerfinale uiteindelijk na verlenging met 3-2. De spelers van de Madrilenen konden dat maar slecht verkroppen en richtten hun woede na afloop de scheidsrechter. Ze waren vooral kwaad over het feit dat hij in de laatste minuut een overtreding zag van een Real-speler, terwijl ze bezig waren aan een veelbelovende aanval.

De al gewisselde Rüdiger maakte het van alle spelers het meest bont. Hij gooide een voorwerp naar de scheidsrechter en moest door meerdere stafleden en medespelers in bedwang worden gehouden. Hij kreeg uiteindelijk net als teamgenoten Lucas Vazquez en Jude Bellingham een rode kaart. De Duitse verdediger werd door voormalig Real Madrid-speler Rafael van der Vaart zelfs bestempeld als een 'patiënt'.

Inmiddels weet Rüdiger waar hij aan toe is, want hij heeft van de Spaanse bond een schorsing van liefst zes duels gekregen. Opmerkelijk genoeg zal dat waarschijnlijk niets uitmaken. De Spaanse topclub meldde eerder op de dag namelijk dat de Duitser geopereerd moet worden aan een scheurtje in zijn meniscus en er dus enige tijd uit zal liggen.

Bellingham ontsnapt

Waar Rüdiger op een flinke schorsing kon rekenen, ontsnapt Bellingham helemaal aan een schorsing. De bond heeft zijn kaart geseponeerd en dus kan hij binnenkort ook meedoen in de Clásico tegen Barcelona in de competitie. Vazquez is dan ook van de partij, want hij kreeg een schorsing van twee bekerwedstrijden.

Grote problemen voor Real

Voor Real stapelen de problemen zich wel op, want naast Rüdiger mist het ook Ferland Mendy de rest van het seizoen in de defensie. De linksback heeft volgens de club een spierscheuring in zijn rechterbovenbeen opgelopen en is waarschijnlijk minstens twee maanden niet inzetbaar. Dat komt bovenop de afwezigheid van Dani Carvajal en Eder Militao.

Mendy viel geblesseerd uit in de eerste helft van de Spaanse bekerfinale die Real verloor van FC Barcelona. De 29-jarige Fransman mist door de blessure niet alleen de slotfase van de Spaanse competitie. Hij ontbreekt ook bij het WK voor clubteams in de Verenigde Staten dat op 14 juni begint.

