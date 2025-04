Chaos voor de bekerfinale: bus met AZ-supporters betrokken bij ongeluk

De dag van de bekerfinale hoort een groot feestje te zijn voor alle supporters. Helaas is er een smetje op de dag gekomen voor enkele AZ-supporters, en dat heeft niets met de wedstrijd zelf te maken...

Maandagmiddag zijn in de Wijkertunnel bij Velsen twee bussen met AZ-supporters op elkaar gebotst. Daarbij raakten vijf personen gewond, zo meldt de politie op maandagmiddag.

IVM ongeval twee bussen A9 Li Wijkertunnel, wordt de Wijkertunnel beide zijden afgesloten. 5 personen hebben nek/rug/aangezichtsklachten. Bussen voor vervangend vervoer overige passagiers zijn nu onderweg. — Politie Eenheid Noord-Holland (@POL_Eenheid_NH) April 21, 2025

Een rijstrook van de A9 werd door dit incident gesloten. "We reden achter de gebotste bus en onze buschauffeur Hannie kon net op tijd uitwijken toen die bus voor ons achteruit rolde", zo vertelt een supporter aan NH.

"Het zag er wel serieus uit maar het lijkt erop dat het meevalt. Alle buschauffeurs stapten uit om te kijken of het goed was gegaan. We hebben nog een paar minuten stilgestaan en zijn nu onderweg naar Rotterdam. We hopen dat de rest ook snel die kant op kan".

Ambulances

Voor de overige inzittenden is alternatief vervoer geregeld. De melding kwam rond 14.30 uur binnen bij de meldkamer. Drie ambulances zijn ter plaatse gestuurd om hulp te bieden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vijf gewonden klachten aan hun rug, nek en gezicht hebben.

De bekerfinale is natuurlijk een enorme logistieke klus, waarbij tienduizenden supporters vervoerd moeten worden. Dan gaat er altijd wel iets mis. Bijvoorbeeld deze supportersbus van AZ, die iets te dicht op de bus voor hem kwam... pic.twitter.com/BmTy1VYinr — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2025

Speciale wedstrijd

Voor beide ploegen is de finale een bijzondere gelegenheid. AZ krijgt de mogelijkheid om voor het eerst sinds 2013 weer een prijs te winnen. Destijds behaalden de Alkmaarders hun vierde bekerwinst door PSV met 2-1 te verslaan. Een opvallend detail: bij PSV was toen Mark van Bommel de aanvoerder, terwijl dit keer zijn zoon namens AZ in de finale speelt.

Go Ahead staat voor de tweede keer in de finale van het bekertoernooi en maakt nu kans om voor het eerst de felbegeerde dennenappel te winnen. De club uit Deventer verloor haar enige eerdere finale in 1965 van Feyenoord. De laatste hoofdprijs op het hoogste niveau dateert van 1933, toen Go Ahead voor de vierde, en tot nu toe laatste, keer landskampioen werd. Dat was nog in de periode vóór het betaald voetbal zijn intrede deed.

De aftrap van de bekerfinale is op maandaggavond om 18:00.