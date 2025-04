TV-gids: zo kijk je live (en gratis) naar de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Go Ahead Eagles

In Alkmaar en Deventer draait het dit paasweekend maar om één ding: de finale van de TOTO KNVB Beker. AZ en Go Ahead Eagles strijden in De Kuip in Rotterdam om de felbegeerde dennenappel, maar er staat nog veel meer op het spel. Lees hieronder hoe je live naar de bekerfinale kunt kijken.

Het belooft een spannende finale te worden, want beide teams ontlopen elkaar niets in de Eredvisie. AZ is op de zesde plek terug te vinden met 46 punten en Go Ahead staat met hetzelfde aantal op de zevende plek door het slechtere doelsaldo. De enige onderlinge ontmoeting dit seizoen eindigde niet geheel verrassend ook in een gelijkspel. AZ kwam in eigen huis met 2-0 voor, maar verspeelde de zege in de slotfase: 2-2.

Unieke kans voor beide teams

Voor beide teams is de finale een unieke kans. AZ heeft de kans om voor de eerste keer sinds 2013 een prijs te gaan pakken. De Alkmaarders pakten toen hun vierde bekerzege door in de finale met 2-1 te winnen van PSV. Opvallend is dat bij de Eindhovenaren toen Mark van Bommel de aanvoerder was en zijn zoon speelt deze keer namens AZ in de finale.

Go Ahead staat voor de tweede keer in de finale van het bekertoernooi en kan voor het eerst de dennenappel in de wacht gaan slepen. De club uit Deventer verloor de enige eerdere finale in 1965 van Feyenoord. De laatste prijs op het hoogste voetbalniveau in Nederland dateert uit 1933. Toen werd Go Ahead voor de vierde en voorlopig laatste keer landskampioen. Dat was nog ver voor de invoering van het betaald voetbal.

Live bekerfinale Go Ahead Eagles - AZ

De finale van de KNVB Beker is voor iedereen gratis te bekijken. De wedstrijd wordt live uitgezonden via ESPN 1, het open kanaal van de sportzender. Ook is de bekerfinale te zien via Star Channel. De eindstrijd begint om 18.00 uur, maar de echte liefhebbers kunnen al een stuk eerder inschakelen. Om 16.00 uur begint de uitgebreide voorbeschouwing.

Pot met goud

In de finale staat er nog veel meer op het spel dan de beker. De winnaar van het toernooi verdient namelijk een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League en is dus verzekerd van minimaal acht Europese wedstrijden. Ook mag de bekerwinnaar het tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de landskampioen gaan strijden om de Johan Cruijff Schaal. De verliezer lijkt zich daarentegen op te mogen gaan maken voor play-offs om Europees voetbal.