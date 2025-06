Athletic Club de Bilbao en Iñaki Williams hebben de recente actie van enkele supporters veroordeeld. De supporters bekladden het gezicht van Nico Williams op een muurschildering in Bilbao, waarmee ze hun frustraties uitten over de wens van de Spaanse international om naar FC Barcelona te vertrekken.

De 22-jarige Nico Williams, linksbuiten met 11 doelpunten in 45 wedstrijden afgelopen seizoen, is de belangrijkste transferdoelwit van de Spaanse kampioen FC Barcelona deze zomer. Nadat hij er afgelopen zomer voor koos om bij Bilbao te blijven, wil de Spaanse international nu de overstap naar Barcelona maken en zou hij zelfs al een akkoord hebben bereikt met de Catalaanse club over de contractvoorwaarden.

'Genoeg snelheid in de aanval': Max Verstappen ontmoet EK-winnaar voor GP in Spanje Max Verstappen gaat zondag proberen om voor het vierde jaar op rij de GP in Barcelona te winnen. De Nederlander zal daarvoor veel snelheid nodig hebben en dus ontmoette hij een echte snelheidsduivel voor de race: de Spaanse EK-winnaar Nico Williams.

Gezicht bekladden

Een aantal supporters van Athletic Club was woedend over het nieuws dat de jongere Williams-broer het shirt van Barcelona wil dragen. Uit wraak bekladden ze Nico's gezicht op de muurschildering van kunstenaar Carlos López in Barakaldo, aan de rand van de stad. Op de muurschildering was Nico afgebeeld naast zijn broer, Iñaki. Rechts van hen stond oud-speler Iker Muniain, die de Copa del Rey-trofee omhoog hield.

'Een van ons bespotten is Athletic bespotten'

De vandalen lieten een boodschap achter: "Of je nu gaat of blijft, je hebt ons respect verloren". De club reageerde fel op de actie van de supporters. "Athletic steunen betekent respectvol gedrag. De waardigheid van een club wordt weerspiegeld in de manier waarop het zijn spelers beschermt. Degenen die Nico van de muurschildering hebben gewist, vertegenwoordigen Athletic niet."

"Als ze denken dat ze deel uitmaken van deze familie, dan vergissen ze zich: een van ons bespotten is Athletic bespotten," aldus de Baskische club in een verklaring.

Boze broer Iñaki

De club uit Bilbao heeft aangekondigd dat ze contact heeft opgenomen met straatkunstenaar Carlos López 'om Nico zo snel mogelijk weer op de muurschildering te plaatsen, naast zijn broer Inaki'. Nico's oudere broer, de 31-jarige Iñaki, reageerde nog feller. "Achter anonieme disrespect zit altijd iemand die te klein is om zijn gezicht te laten zien," schreef de spits van Bilbao op X.

Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara. — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) June 22, 2025

Verwachte transfer

De verwachting is dat Nico Williams deze zomer de overstap naar Barcelona maakt. De transfer laat op zich wachten omdat de Catalaanse club moeite heeft om zijn transferclausule van 60 miljoen euro te betalen. Ook Bayern München zou azen op de veelbelovende Spanjaard.