Het is momenteel helemaal mis in delen van Mexico. Een paar maanden voor de start van het WK voetbal in het land, dat samen met de Verenigde Staten en Canada organiseert, heerst er chaos in en rond speelstad Guadalajara. De reden: enorme aantallen bendeleden willen wraak na het doden van drugsbaas 'El Mencho'.

Een ongekende golf van geweld heeft Mexico overspoeld, als wraak voor de dood van de machtige drugsbaron Nemesio Oseguera Cervantes, beter bekend als 'El Mencho'. De leider van het Jalisco Nieuwe Generatie Kartel (CJNG) bezweek zondag aan zijn verwondingen, na hevige confrontaties met het leger tijdens een operatie om hem te arresteren.

Paniekzaaien

Volgens een verklaring van het Mexicaanse Ministerie van Defensie resulteerde de operatie in de stad Tapalpa in de dood van vier CJNG-leden en de verwonding van drie militairen. De dood van 'El Mencho' leidde direct tot gewelddadige reacties, waarbij het geweld zich verspreidde over minstens twaalf staten. Kartelleden blokkeerden wegen met brandende voertuigen om paniek te zaaien.

Steden in vlammen, rood alarm afgekondigd

Zondag waren er voortdurend meldingen van gewapende mannen op straat in de staat Jalisco en andere gebieden. Ooggetuigen legden chaotische beelden vast, met dikke rookwolken boven steden als Guadalajara, een van de steden die wedstrijden van het WK voetbal zal organiseren.

'Oorlogsgebied'

De gouverneur van Jalisco, Pablo Lemus Navarro, kondigde code rood voor de staat aan, schortte het openbaar vervoer op en annuleerde alle massa-evenementen en schoollessen. Toeristen in het resort Puerto Vallarta beschreven de situatie aan persbureau Reuters als een 'oorlogsgebied'.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC werden ongeveer 250 wegblokkades opgeworpen in het hele land, waarvan 65 in de staat Jalisco. Het Mexicaanse veiligheidskabinet maakte bekend dat er 25 arrestaties zijn verricht, terwijl er brandstichtingen in winkels en aanvallen op ongeveer 20 bankfilialen werden geregistreerd.

Verenigde Staten

De neutralisatie-operatie werd ondersteund door informatie van de Verenigde Staten. Een Amerikaanse militaire functionaris vertelde Reuters dat de bijdrage cruciaal was. De woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, noemde 'El Mencho' een 'topdoelwit voor de regeringen van Mexico en de VS', aangezien hij een van de grootste drugshandelaren was.

Hoe beïnvloedt dit het WK 2026?

Na deze schokkende gebeurtenissen circuleren er geruchten dat de FIFA serieus overweegt om ten minste enkele van de 13 wedstrijden die in Mexico gepland stonden, te verplaatsen. Guadalajara, de hoofdstad van Jalisco en op slechts 300 kilometer afstand van Puerto Vallarta, bereidt zich voor op het hosten van vier groepswedstrijden, waaronder Mexico – Zuid-Korea en Uruguay – Spanje.

Maatregelen

Tot nu toe heeft de FIFA nog geen officiële verklaring afgelegd over de te volgen koers, terwijl het WK nog maar enkele maanden verwijderd is. Mochten de spanningen echter aanhouden, dan zullen er maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid te garanderen voor de duizenden fans die de wedstrijden van het toernooi in het land zullen bijwonen.