De KNVB heeft bekend gemaakt waar het Nederlands elftal hun uitvalsbasis zal hebben tijdens het WK 2026. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman zal verblijven in Kansas City waar zij trainen op het complex van vrouwenvoetbalploeg Kansas City Current. Koeman is tevreden met de keuze: "Meest gunstigste klimaat."

Nederland zal in ieder geval de gehele groepsfase op dit basiskamp verblijven in Kansas City, wat ook één van de speelsteden is voor Oranje. Het trainingscomplex is van de Kansas City Currents, een vrouwenvoetbalclub die op het hoogste niveau uitkomen. Het complex beschikt over twee uitmuntende voetbalvelden en een grote sportruimte waar genoeg plek is om te herstellen. Via deze link zijn enkele foto's te bekijken.

Reactie Ronald Koeman

Ronald Koeman vloog zelf al richting Kansas City om het complex te bekijken en deelt zijn bevindingen in het persbericht: " Bij het kiezen van ons basecamp hebben we eerst gekeken naar het in verhouding meest gunstige klimaat in de regio waar we spelen", vertelt hij. De andere twee wedstrijden worden in Houston en Dallas gespeeld, beide liggen twee uur vliegen van Kansas City.

"Daarnaast hebben we gelet op andere sportieve voorwaarden die belangrijk zijn om goed te kunnen trainen en verblijven: de kwaliteit van de velden en faciliteiten, de ligging en de reisafstanden. Dit alles draagt eraan bij dat we ons volledig op het voetbal kunnen richten", besluit Koeman.

Andere landen

Nederlands is niet het enige team dat in Kansas City gaat verblijven. Engeland en Argentinië slaan ook hun vleugels uit naar de centraal gelegen stad in Amerika. Engeland verblijft op het complex van de mannelijke voetbalclub in Kansas City: Sporting KC. Argentinië zit op een ander complex van die club.

Marianne van Leeuwen

Ook directeur van de KNVB, Marianne van Leeuwen, deelt haar mening over de plek. " oor elk eindtoernooi streven we ernaar het team op alle mogelijke manieren te faciliteren, zo ook met het basecamp. Dat vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij we meerdere locaties hebben beoordeeld op sportieve, logistieke en organisatorische criteria", vertelt ze.

"De keuze voor het basiskamp in Kansas City past in dat streven: een professioneel ingerichte omgeving die het team in staat stelt zo optimaal mogelijk toe te werken naar de wedstrijden. Mooi bovendien dat we in Kansas City onze laatste groepswedstrijd spelen en daar samen met onze Oranje-fans de groepsfase kunnen afsluiten.”

Start WK

Voor Nederland start het toernooi op 14 juni in Dallas tegen Japan. Op zaterdag 20 juni staat in Houston het groepsduel met de winnaar van de play-offs op de agenda en de laatste groepswedstrijd in Kansas City wordt op 25 juni gespeeld, waar Oranje het opneemt tegen Tunesië in het Kansas City Stadium.

