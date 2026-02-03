De tarieven voor het WK voetbal in de Verenigde Staten rijzen de pan uit. Tickets voor de wedstrijden zijn bijna onbetaalbaar, maar nu is zelfs een simpele parkeerplaats al ongelofelijk duur. Het Engelse The Athletic vond uit dat mensen flink moeten betalen om hun auto niet eens in de buurt van het stadion kwijt te kunnen.

De FIFA verkoopt parkeerkaarten voor de WK 2026-wedstrijden in Los Angeles voor maar liefst 254 euro per plek. Dat is meer dan sommige wedstrijdkaartjes, zo meldt The Athletic. Deze parkeerkaarten zijn voor plekken op ruim 1,6 kilometer afstand van het SoFi Stadium. Dit blijkt uit informatie op de officiële FIFA-website, onder de sectie parkeren voor het WK 2026. Het stadion organiseert acht wedstrijden, waaronder de openingswedstrijd van de Verenigde Staten en een kwartfinale.

Meer dan 250 euro

Voor deze twee topwedstrijden kost een parkeerplek meer dan 250 euro. Voor de overige zes duels, waaronder Iran-Nieuw-Zeeland en de derde groepswedstrijd van de VS, betaal je ook rond de 200 euro. Ter vergelijking: een 'goedkoop wedstrijdticket voor sommige van deze wedstrijden kost tussen de 115 en 160 euro.

'Op basis van vergelijkbare evenementen'

Een FIFA-woordvoerder reageerde op deze bizarre prijzen tegenover de publicatie van de New York Times. Hij stelde dat "parkeertarieven worden bepaald op basis van lokale omstandigheden en vergelijkbare grote evenementen die eerder in elke gaststad zijn gehouden."

De parkeerplekken van dik 200 euro bevinden zich, volgens dezelfde bron, in de VIP West Garage van de Intuit Dome, de thuishaven van basketbalclub Los Angeles Clippers, direct naast het SoFi Stadium. De parkeerwebsite van de FIFA, beheerd door JustPark, schat een wandeling van 21 minuten naar het stadion. Ter vergelijking: parkeren in dezelfde garage voor een Clippers-wedstrijd kost nog geen vijftig euro.

Veiligheidszones

Het tekort aan parkeerplaatsen zal een doorslaggevende factor zijn. De parkeerterreinen naast het stadion, die normaal gesproken worden gebruikt bij wedstrijden van de Los Angeles Rams (NFL), zullen waarschijnlijk binnen de veiligheidszone van het WK vallen en gereserveerd zijn voor hospitality of logistieke operaties. Deze situatie zal in de meeste van de 16 gaststeden in de VS, Mexico en Canada voorkomen.

4000 van de 20.000 parkeerplaatsen beschikbaar

Lindsey Douglas, operationeel directeur van het organisatiecomité in Kansas City, waarschuwde vorige maand al dat 'het bruikbare stadiongebied heel anders zal zijn'. In Kansas City zijn bijvoorbeeld van de gebruikelijke 20.000 parkeerplaatsen voor NFL-wedstrijden, slechts 4.000 'beschikbaar voor verkoop aan tickethouders' tijdens het WK voetbal.

Ook openbaar vervoer niet gratis

In tegenstelling tot het WK 2022 in Qatar, waar openbaar vervoer gratis was voor fans, zal in Noord-Amerika bijna niets gratis zijn. Lokale organisatiecomités, zoals dat van Kansas City, zijn van plan bussen aan te bieden vanaf park-and-ride-locaties, maar zowel parkeren als vervoer zullen betaald moeten worden.

Nederlandse fans ook veel kwijt

Het Nederlands elftal werkt de groepsduels af in Dallas, Houston en Kansas City. Ook daar is parkeren niet goedkoop. Een parkeerticket bij AT&T Stadium in Dallas kost 63 euro. In tegenstelling tot in Los Angeles staat de auto dan wel pal naast het stadion. In Kansas City is een Oranje-fan 105 euro kwijt om te parkeren. Voor Houston zijn de ticketprijzen van het parkeren nog niet bekend.