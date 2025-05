Commentator Inter - FC Barcelona doet schokkende onthulling: 'Fijn dat het verschil niet te horen was'

Voetbalfans konden dinsdagavond genieten van de spectaculaire halve finale van de Champions League tussen Internazionale en FC Barcelona én het commentaar van Wytse van der Goot. Toch doet hij een dag later een schokkende onthulling over zijn beleving van de wedstrijd.

Het was een zinderende wedstrijd. Na het 3-3-gelijkspel in Spanje waren beide teams nog in de race voor een plek in de halve finale. Inter kwam in eigen huis 2-0 voor, waarna Barça het omdraaide naar 2-3. Vervolgens scoorden de Italianen in de blessuretijd de gelijkmaker en werd het verlenging. Daarin besliste Davide Frattesi de wedstrijd in het voordeel van Inter.

Babyboom van 'kleine Denzeltjes' verwacht in Milaan na heldenrol Dumfries: 'Hoe bijzonder?' Italiaans voetbal-kenner Emile Schelvis genoot tijdens en na Inter - FC Barcelona in de halve finale van de Champions League vooral van Oranje-international Denzel Dumfries. Er wordt zelfs gesproken over een standbeeld voor de verdediger, maar dat weigert de Rotterdammer van Inter. "Daar moest hij hard om lachen", zegt Schelvis tegen Sportnieuws.nl.

Commentator Van der Goot was net als de kijkers bij Ziggo Sport uitzinnig door de spectaculaire voetbalavond in San Siro. Het stadion stond op zijn kop, maar dat maakte hij niet van dichtbij mee, zo onthult hij woensdag in het radioprogramma Barend en Benner op 3fm.

Eerlijk

"De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik in Hilversum zat", aldus Van der Goot. Radio-dj Barend van Deelen vraagt zich af of het wel slim is van de commentator om dat te zeggen. "Het was alsof je zo in die pot zat."

Veelbesproken ploeggenoot Denzel Dumfries kon Champions League-spektakel niet aan: 'Ik viel bijna flauw' In een spectaculaire wedstrijd versloeg Inter na verlenging Barcelona dinsdagavond met 4-3 en plaatste zich zo voor de Champions League-finale. De ontlading was bij het team van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries enorm na de treffer van Davide Frattesi, maar laatstgenoemde werd de spanning bijna te veel.

"Nou ja het is fijn dat het verschil niet te horen was", vervolgt Van der Goot. "Maar je mist toch wel wat dingetjes", geeft hij toe. "Dat is wel zo. Maar ik ga er niet over jokken."

Champions League-finale

Inter met de Nederlandse Denzel Dumfries en Stefan de Vrij is de eerste finalist in de Champions League. De eindstrijd wordt op 31 mei uitgevochten in München. De tweede halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. In het heenduel werd het 0-1 in het voordeel van PSG.

TV-gids: op deze zender kijk je live naar PSG - Arsenal in de halve finale van de Champions League Een spannende halve finale van de Champions League staat op het programma, waarin Paris Saint-Germain het opneemt tegen Arsenal. Na de recente 0-1 overwinning van Paris Saint-Germain in Londen, zal Arsenal uit zijn op revanche in het Parc des Princes. Lees hier op welke zender je kunt kijken naar PSG - Arsenal.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.