Babyboom van 'kleine Denzeltjes' verwacht in Milaan na heldenrol Dumfries: 'Hoe bijzonder?'

Italiaans voetbal-kenner Emile Schelvis genoot tijdens en na Inter - FC Barcelona in de halve finale van de Champions League vooral van Oranje-international Denzel Dumfries. Er wordt zelfs gesproken over een standbeeld voor de verdediger, maar dat weigert de Rotterdammer van Inter. "Daar moest hij hard om lachen", zegt Schelvis tegen Sportnieuws.nl.

Dé absolute uitblinker aan de kant van Inter was Denzel Dumfries. Met vier assists en één doelpunt eiste hij de hoofdrol op in het legendarische tweeluik met Barcelona. Schelvis kan niet anders dan zijn bewondering uitspreken. "Mijn god, wat hebben we genoten van hem. Wie durft nu nog te zeggen dat er een andere plek voor hem gezocht moet worden, zodat Frimpong in de basis kan staan? Dumfries is onwaarschijnlijk goed, niet normaal."

'Alles van de Sparta-trainingen komt er nu uit'

Schelvis, die Dumfries sinds zijn tijd bij Sparta nauw volgt, benadrukt hoe belangrijk die periode in zijn ontwikkeling was. "Daar heeft hij urenlang getraind op het verfijnen van het moment van mee in de aanval trekken. Hij leerde precies wanneer te gaan en wanneer te blijven. Ze hebben Denzel als ware klaargestoomd, dat komt er nu uit. En zie het resultaat: vier assists en een goal in de halve finale van de Champions League. Hij is onmisbaar geworden voor Inter. Als Nederlanders mogen we hier ook trots op zijn."

'Kleine Denzeltjes in Milaan'

Dankzij de prestaties van de Rotterdammer wordt er voorzichtig al gesproken over een standbeeld, al houdt de vleugelverdediger zelf de boot af, weet Schelvis. "Ik heb dat twee jaar geleden eens voorgesteld, maar hij moest er hard om lachen", vertelt de Serie A-commentator, die parallellen ziet met Inter-icoon Faas Wilkes. "Destijds kwamen er allemaal kleine Faas’jes in Milaan, omdat trotse ouders hun kinderen naar hem vernoemden. Hoe bijzonder zou het zijn als Inter de Champions League-finale wint en er straks kleine Denzel'tjes door de straten van Milaan huppelen?"

Europese honger van Inter

Inter heeft opnieuw een indrukwekkende weg afgelegd naar de finale, voor de tweede keer in drie jaar. "Die verloren finale tegen Manchester City, twee jaar geleden, heeft pijn gedaan", vertelt Schelvis. Volgens hem heeft Inter sindsdien bewust andere mogelijke prijzen op een lager plan gezet. "Ze konden er wel mee leven, dat ze die prijzen niet hebben gewonnen. Alle aandacht is gericht op de Champions League, dat kan alles goed maken."

'Helemaal klaar met RKC en Almere'

Als Nederlander kon Schelvis niet anders dan reflecteren op de verschillen tussen het niveau van de Champions League en de Eredivisie. "Als ik dit zie, ben ik helemaal klaar met Ajax tegen RKC of Feyenoord tegen Almere City. Met alle respect, maar dit soort wedstrijden halen het niet bij de Europese top."

Volgens hem is het noodzakelijk om de Nederlandse competitie te veranderen: "We moeten de competitie kleiner maken en ruimte creëren voor dit soort prachtige Europese finales. Dát is waar de toekomst van het voetbal ligt", sluit Schelvis af.