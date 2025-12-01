De afgereisde Groningen-supporters hebben zondag een zware avond. Na zes minuten voetballen en een lange onderbreking werd de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt door vuurwerk in het stadion. Er is toch nog een lichtpuntje voor de Groningers: Ajax compenseert de toegangskaarten van de 1200 fans. Dat meldt FC Groningen.

De wedstrijd werd door scheidsrechter Bas Nijhuis stilgelegd nadat fans van Ajax veel vuurwerk afstaken. Het duel werd na een onderbreking van veertig minuten weer hervat. Toen bij het rollen van de bal meteen weer vuurwerk werd afgestoken, is de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt. Voor de afgereisde FC Groningen fans was dit natuurlijk een grote domper.

Compensatie voor meegereisde fans

De Groningers zijn zelf met een statement gekomen waaruit blijkt dat de Amsterdammers de uitsupporters hebben gecompenseerd: "Ajax heeft aan FC Groningen laten weten de toegangskaarten te compenseren voor de 1200 supporters die zondagavond in het gastenvak in Amsterdam zaten."

"FC Groningen benadrukt dat alle betrokken partijen de dupe zijn van de ongeregeldheden in de Johan Cruijff ArenA en het uiteindelijk definitief staken van het competitieduel", aldus FC Groningen, dat een compliment maakt aan de eigen fans. "De club is trots op hoe de FC-supporters zijn omgegaan met de situatie in de Johan Cruijff ArenA. Voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd hebben de FC-supporters zich correct, als echte supporters van de club, gedragen en voor een uitstekende en positieve voetbalsfeer gezorgd."

Ook Ajax-supporters krijgen compensatie

Menno Geelen, algemeen directeur van Ajax, liet eerder op maandag al weten ook de gedupeerde supporters van Ajax te willen compenseren. "We hebben besloten die mensen allemaal te vergoeden. Over hoe en wat gaan we die mensen informeren. Dit is het minste wat we kunnen doen", zei hij.

Ajax - Groningen zonder publiek uitgespeeld

Na overleg tussen de KNVB en de twee betrokken teams is er besloten de gestaakte wedstrijd aankomende dinsdag om 14.30 uit te spelen. Wel moet dit door alle eerdere ongeregeldheden zonder publiek gebeuren. De wedstrijd begint vanaf de zesde minuut op stand van 0-0.

