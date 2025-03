'Constante nachtmerrie' van Oranje bezorgt Spanje kopzorgen: 'Een cocktail die iedereen deed lijden'

In Spanje zullen ze nog wel wakker schrikken van Jeremie Frimpong na het boeiende gelijkspel tegen Nederland (2-2). De rechtsbuiten speelde misschien wel zijn beste interland namens Oranje. Dat zagen de Spanjaarden ook.

Marca zag dat Marc Cucurella 'zijn slechtste avond had' sinds hij bij de nationale ploeg zit. 'Jeremie Frimpong was een constante nachtmerrie', analyseerde het medium. 'Hij stopte nooit met het aangaan, uitdagen en winnen van duels. Zijn combinatie van kracht en snelheid was een cocktail die heel Spanje deed lijden, niet alleen de Chelsea-verdediger (Cucurella, red.)'. Volgens Marca heeft bondscoach Luis de la Fuente huiswerk te doen voor de return in Mestalla.

Frimpong had een aandeel in de 1-1 en was de aangever bij de 2-1 van Tijjani Reijnders. Hij had in totaal vier geslaagde dribbels.

'Radicale verandering'

Frimpong had de regie strak in handen, terwijl dat in het begin nog het geval was voor Spanje. Zij gingen met 'gezag' de wedstrijd in. 'Dominant, brutaal, dreigend', oordeelde Marca. De vroege 0-1 van Nico Williams veranderde het duel 'radicaal'. Het medium zag dat Oranje dankzij 'de sterke leiding van Reijnders en De Jong' het heft in handen nam. Helaas eindigde het duel na een late rode kaart toch nog in een gelijkspel.

Dreiging van de flanken

Ook Sport zag de dreiging van de flanken bij het Nederlands elftal. 'Ze vlogen over de flanken', schrijft de journalist van dienst. 'Gakpo kon Pedro Porro aan, net zoals Frimpong Cucurella aankon.' De verandering kwam nadat Dani Olmo binnen de lijnen kwam. 'Spanje vond meer de combinatie dankzij Olmo. De speler liet zich gelden en zorgde voor meer duidelijkheid op het middenveld.'

