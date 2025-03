Oranje op rapport na onwijs gevecht tegen Spanje: één speler liet heel Nederland dromen van megastunt

Lang was Nederland op weg naar een sensationele stunt tegen de Europees kampioen. De mannen van Ronald Koeman hadden Spanje bijna over de knie, maar een late gelijkmaker gooide roet in het eten. Toch heeft Nederland alles om voor te spelen in Valencia. Dat is te danken aan één man die een cruciale rol bij de Nederlandse doelpunten had.

Vooraf leek het alsof Nederland al dood en begraven was. Wie je rondom het stadion vroeg wat het zou worden, sprak elke keer over Spanje. In de openingsfase leek het er ook op uit te draaien dat er behoorlijk wat onvoldoendes zouden vallen aan Nederlandse zijde, maar de ploeg richtte zich op. En hoe. Oranje koerste na rust op de overwinning af, dankzij één Nederlandse strijder in het bijzonder.

Dirigent van de avond

Tijjani Reijnders, hij stond te wijzen en te gebaren alsof hij al jaren dat middenveld van Oranje dirigeert. De tijd zonder Frenkie de Jong bij Oranje heeft hem goed gedaan. Iemand moest het stokje van dirigent De Jong overnemen en dat deed Reijnders met verve. Ook tegen Spanje was hij weer de belangrijkste schakel op het middenveld. Hij stond op de belangrijke plekken, was cruciaal bij de eerste goal en zette zijn eigen doelpunt zelf op.

Vanwege de blessures bij Oranje moest hij een andere rol op het middenveld bekleden dan verwacht. De nummer 10-rol was voor Justin Kluivert, maar hij paste zich moeiteloos aan naast motor De Jong. Een glansrijke rol voor Reijnders, die nauwelijks op een foutje te betrappen was.

Anonieme rentree

Wie wél tegenviel bij Oranje was Memphis Depay. Alle ogen waren op hem gericht door zijn terugkeer bij het Nederlands elftal. Maar hij kon weinig potten breken. Hij heeft behoorlijk wat snelheid ingeleverd en oogde ongelukkig als hij de bal aan de voet had. Het was even aanpassen voor hem, dat moge duidelijk zijn.

Af en toe kwam zijn voetballend vermogen naar boven, maar dat gebeurde voor de eerste spits van Oranje absoluut te weinig. Dat zal in Spanje beter moeten, wil hij een rol van betekenis kunnen spelen. Dat deed hij in De Kuip absoluut niet.

Wederopstanding

Jorrel Hato beleefde met name een ongelukkige eerste helft. De jonge linksback kreeg de helse taak om Lamine Yamal te bedwingen en slaagde uitstekend in die opdracht. Wel leidde hij de goal van Spanje in door geklungel aan de zijlijn. Dat gebeurt hem wel vaker, maar het valt te prijzen dat hij zich herpakte na deze fout.

Na een uur spelen werd Yamal gewisseld, daarvoor mag Hato zichzelf op de schouder kloppen. De avond eindigde wel zuur voor hem, hij moest met rood van het veld na een te late tackle.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 5,5

Lutsharel Geertruida - 6,5

Jan Paul van Hecke - 6

Virgil van Dijk - 6,5

Jorrel Hato - 5

Frenkie de Jong - 7,5

Tijjani Reijnders - 8

Justin Kluivert - 6,5

Jeremie Frimpong - 7

Memphis Depay - 5

Cody Gakpo - 6,5

Teun Koopmeiners - (niet genoeg minuten gespeeld)

Xavi Simons - (niet genoeg minuten gespeeld)

Matthijs de Ligt - (niet genoeg minuten gespeeld)

Ronald Koeman - 7