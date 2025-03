Grillige Jorrel Hato voegt zich na rode kaart tegen Spanje in discutabel rijtje met Johan Cruijff en Matthijs de Ligt

Jorrel Hato's zesde interland voor het Nederlands elftal zat er eerder op dan gepland. Na iets meer dan 80 minuten spelen kreeg de 19-jarige Ajacied een rode kaart voor een wilde tackle. Daarmee was hij niet de jongste ooit, die 'eer' is weggelegd voor Matthijs de Ligt.

Het was een spraakmakend debuut voor Hato, die begon met een fout in de eerste helft. Hij verspeelde de bal aan generatiegenoot Lamine Yamal (17), die Pedri in staat stelde om collega-vleugelspeler Nico Williams te bedienen. De dribbelkont van Athletic Bilbao zette Spanje op voorsprong.

Rode kaart Hato

Hato herstelde zich vrij snel en kwam goed in de wedstrijd, tot de 82ste minuut. De linksachter ging een actie aan waarbij hij de bal te ver voor zich uitspeelde. In een uiterste poging om de schade nog te herstellen, plante hij zijn voet in alle grilligheid op de enkel van Robin Le Normand, die wat theater maakte om de scheidsrechter extra te overtuigen. Dat lukte, want die trok rood.

Dus kon Hato vroegtijdig gaan douchen. Het leverde hem ook een dubieuze statistiek op. Hij kwam de top binnen van jongste spelers in Oranje met een rode kaart. De Ligt scherpte het record in 2017 aan, toen hij 17 jaar en 292 dagen oud was bij zijn rode prent tegen Marokko. Hato was op zijn ongelukkige moment 19 jaar en 13 dagen oud.

Boven Cruijff

Hato 'versloeg' wel Neerlands grootste voetballer ooit. Johan Cruijff had tot 2017 het record van jongste rode kaartenpakker in handen. Hij was tijdens zijn tweede interland 19 jaar en 195 dagen toen hij eraf moest tegen het toenmalige Tsjechoslowakije. Oud-Ajacied John Heitinga (20 jaar en 217 dagen) pakte ook op jonge leeftijd een rode kaart, dat gebeurde tegen Tsjechië op het EK van 2004 in Portugal.

