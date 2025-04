Contractverlenging Virgil van Dijk bij Liverpool leidt tot hilariteit: 'Hele slechte deal'

Liverpool heeft sterspelers Virgil van Dijk en Mohamed Salah langer aan de club verbonden. Een mooie ontwikkeling voor de ploeg van Arne Slot, maar zijn Premier League-collega's zijn er minder blij mee. "Ik zie niet hoe dat gaat slagen."

Everton-trainer David Moyes sprak zich opvallend uit over de Liverpool-spelers na een vraag over de onderhandelingen op de persconferentie. Van Dijk en Salah tekende beiden een nieuw contract voor nog eens twee jaar bij de club.

'Hele slechte deal'

Ziet Moyes het als iets goeds om de sterspelers in de Premier League te houden? "Nee", antwoordt de coach sarcastisch. "Het is een hele slechte deal als je het mij vraagt. Ik kan me niet inbeelden dat deze zet uiteindelijk gaat werken."

"Ik kan me niet inbeelden hoe dat gaat slagen", vervolgt hij, waarna hij vol lof spreekt over de Nederlandse verdediger. "Hij is een geweldige speler. Ook voor Celtic", zegt Moyes over de club waar hij zelf zijn carrière als speler begon. Van Dijk speelde van 2013 tot 2015 bij de Schotse club. "En nu is hij dat voor Liverpool."

Kampioenschap

Liverpool is dit seizoen hard op weg naar de landstitel. Het zou het tweede kampioenschap zijn voor Van Dijk met de club waar hij sinds 2018 speelt, maar pas de eerste die Van Dijk echt met de fans kan vieren. De Nederlander werd in seizoen 2019/20 ook al kampioen met de club, maar toen namen ze de trofee voor lege tribunes in ontvangst wegens de corona-pandemie.

Het team van Slot speelt zondag tegen Leicester City, dat onder leiding van Ruud van Nistelrooij lijkt te gaan degraderen uit de Premier League.

