Test je kennis met de Arne Slot-quiz: wat weet jij over de succesvolle Liverpool-trainer?

De start van Aston Villa - Paris Saint-Germain was nogal vreemd. De club uit Engeland speelt al eventjes in de Champions League, maar dat leek de beheerder van de muziek in het stadion even vergeten. Het was lachen gieren brullen in het stadion, maar Villa is toch uitgeschakeld. In een spectaculair duel was het niet genoeg om de 1-3 weg te poetsen van vorige week.