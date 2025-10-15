FC Barcelona waant zich in een blessure-nachtmerrie de afgelopen anderhalve maand. Sinds eind augustus ziet de kampioen van Spanje wekelijks hoe de ene na de andere speler in de lappenmand belandt, en dan niet met lichte blessures. Inmiddels zijn al tien voetballers geblesseerd.

De pech voor de Catalanen begon met Gavi op 30 augustus. De club meldde dat de middenvelder een knieblessure had. Tijdens de operatie ontdekten de artsen dat de meniscusschade ernstiger was dan verwacht. Hierdoor zal hij tussen de vier en vijf maanden afwezig zijn.

Sterspelers vallen een voor een om

In de eerste weken van september belandden ook Alejandro Balde en Lamine Yamal in de ziekenboeg van de Culés. De nummer twee van de Gouden Bal-verkiezing raakte geblesseerd tijdens zijn verblijf bij het nationale team. De achtienjarige vleugelspeler keerde terug van het trainingskamp van de Europees kampioen met liesproblemen. Dit veroorzaakte de woede van Hansi Flick. De jeugdspeler van de club miste drie La Liga-wedstrijden en één Champions League-wedstrijd.

De tegenslagen voor de Catalanen hielden daar niet op. Fermín López moest geblesseerd het veld verlaten tegen Getafe. De week na de blessure van Fermín bracht ook slecht nieuws. De confrontatie met Real Oviedo liet twee spelers van de Barcelona in de lappenmand achter: Joan García en Raphinha. De doelman liep een scheur op in de meniscus van zijn linkerknie en moest geopereerd worden. Hij werd de derde speler van de club die dit seizoen geopereerd werd na Ter Stegen en Gavi. De Braziliaanse vleugelspeler heeft op zijn beurt een blessure aan zijn rechterbovenbeen.

Drama bij interlands

Voor de afgelopen interlandbreak was het ook niet rustig voor de Catalanen. Lamine Yamal voelde opnieuw pijn in zijn schaambeen voor de wedstrijd tegen Sevilla. De vleugelspeler miste de wedstrijd tegen de Andalusiërs en kon niet opdraven bij het nationale team.

Barcelona zag ook twee van zijn spelers met blessures terugkeren vanuit het Spaanse nationale team. Dani Olmo keerde zaterdag terug naar Barcelona vanwege een blessure aan zijn linkerkuit. Ook Ferran Torres verliet het trainingskamp. Hij wegens spieroverbelasting.

De interlandbreak was nog niet voorbij en het slechte nieuws bleef komen. De club meldde dinsdag dat Robert Lewandowski uitgeschakeld is vanwege een spierscheuring in zijn linkerbovenbeen. Naar verwachting staat de ervaren doelpuntenmachine hierdoor drie weken langs de kant, waardoor hij waarschijnlijk El Clásico moet missen. Lewandowski is ook een twijfelgeval voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal.

Niet normaal

Hansi Flick gaf enkele dagen geleden al aan dat het niet normaal is om zoveel fysieke problemen te hebben aan het begin van het seizoen. Frenkie de Jong moet dus met veel reservespelers aantreden tijdens de aankomende wedstrijd van Barcelona tegen het Girona van zijn oud ploeggenoten Donny van de Beek en Daley Blind.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.