Slecht nieuws voor FC Barcelona. Sterspeler Robert Lewandowski is langer geblesseerd dan eerst gedacht. Hij mist sowieso El Clásico tegen Real Madrid én ook de interland tegen het Nederlands elftal is nog onzeker voor de Poolse spits.

De 37-jarige Lewandowski is de volgende geblesseerde speler bij FC Barcelona. De Catalanen hebben bekendgemaakt dat de Poolse spits een spierscheuring heeft opgelopen in de biceps femoris van zijn linkerbovenbeen. Hoewel de club geen specifieke hersteltijd noemt, is de ernst van de blessure vrijwel zeker een streep door de rekening voor de aanstaande El Clásico op 26 oktober. Dit is een nieuwe klap voor coach Hansi Flick.

Lewandowski sloot zich eerder deze dinsdag weer aan bij Barça na zijn interlandverplichtingen met het Poolse nationale team. Afgelopen zondag speelde hij nog de volle 90 minuten tegen Litouwen en scoorde zelfs het tweede doelpunt bij de 2-0 overwinning, maar keerde met klachten terug naar Barcelona. Medische onderzoeken op het sportcomplex van de club bevestigden het probleem.

Officiële verklaring

“Speler Robert Lewandowski heeft een spierscheuring in de biceps femoris van zijn linkerbovenbeen. Hij is uit de selectie en de hersteltijd zal afhangen van zijn progressie”, aldus de officiële verklaring van de club.

Dit is niet het eerste probleem voor Lewandowski in hetzelfde gebied. Begin augustus stond hij ook al aan de kant vanwege spierklachten in de biceps van zijn linkerbovenbeen, al was die blessure toen minder ernstig. De Pool was twee weken afwezig en miste de wedstrijd om de Gamper Trofee en de seizoensopening tegen Mallorca. Nu, met een scheuring, wordt verwacht dat zijn herstel aanzienlijk langer zal duren.

Lappenmand wordt groter

Enkele weken geleden gaf Hansi Flick al toe dat zijn staf de oorzaken analyseert van de blessure-epidemie die het team sinds het begin van het seizoen teistert. De coach noemde het grote aantal blessures ongebruikelijk. Andere spelers die al in de lappenmand zaten of nog steeds zijn, zijn Lamine Yamal, Ter Stegen, Joan García, Balde, Raphinha, Dani Olmo en Fermín López.

Het Polen van Lewandowski staat op 14 november tegenover Oranje. Het is nog hoogstens onzeker of de superspits mee kan doen aan die WK-kwalificatiewedstrijd. Nederland is bij een zege geplaatst voor het WK.

