Frenkie de Jong zal in zijn handen wrijven: de middenvelder van het Nederlands elftal heeft zijn contract verlengd bij FC Barcelona. De 28-jarige De Jong behoorde al tot de topverdieners van de Spaanse topclub en krijgt nu ook nog eens een enorme afkoopsom.

De 62-voudig international van Oranje heeft net een succesvolle interlandperiode achter de rug, met zeges op Malta en Finland. In die periode verklapte De Jong al dat een contractverlenging bij zijn club een kwestie van tijd was. Nu is het dus zover. De Jong tekent een verbintenis tot medio 2029.

De Jong had een aflopend contract bij FC Barcelona, omdat hij in oktober 2020 voor het laatst zijn overeenkomst had verlengd. Met zijn nieuwe contract zou de Nederlander de bestbetaalde speler van de club kunnen worden. Volgens Capology stond hij met zijn vorige salaris op de tweede plek. Hij verdiende negentien miljoen euro per jaar, Robert Lewandowski iets meer dan twintig.

Bizar hoge afkoopsom

Door de financiële problemen bij Barça lijkt het er eerder op dat zijn salaris omlaag is gegaan, en hij een tekenbonus heeft gekregen. De Spaanse competitie is de laatste jaren erg streng wat betreft het geld wat spelers krijgen. Om die reden heeft Barcelona al een tijd moeite met het inschrijven van alle spelers voor La Liga.

Mochten andere clubs De Jong willen overnemen, moeten zij naar verluidt een afkoopsom van vijfhonderd miljoen euro betalen. Een onwaarschijnlijk hoog bedrag, waardoor het erop lijkt dat de middenvelder nog wel een tijdje bij Barcelona zit. Hij is daar hard op weg om de Nederlander met de meeste wedstrijden voor de club te worden. Overigens was de afkoopsom in zijn vorige contract vierhonderd miljoen.

Record in zicht voor Frenkie de Jong

De teller van De Jong staat op 267 wedstrijden, waarmee hij bondscoach Ronald Koeman (264) al voorbij is. Alleen Phillip Cocu (292 wedstrijden) speelde er nog meer. De Jong zei zelf dat als er niks geks gebeurde, hij Cocu wel voorbij zou gaan.

