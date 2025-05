Crisis is losgebarsten bij Real Madrid: boze onruststoker in de selectie zorgt voor chaos

Real Madrid beleeft een moeilijk seizoen, zeker gezien de grootte van de club en de doelstellingen. De drie nederlagen tegen Barcelona, waarvan de laatste dit weekend (4-3), maken pijnlijk duidelijk dat de landstitel niet meer in zicht is. Carlo Ancelotti, die op het punt staat om te beginnen als bondscoach van Brazilië, laat een verdeelde kleedkamer achter, met Rodrygo als middelpunt van de onrust.

De Braziliaan Rodrygo kreeg afgelopen zondag geen minuut speeltijd tegen Barcelona, een opvallende keuze. Nu is de reden daarvoor onthuld. Rodrygo zou niet meer voor Real willen spelen vanwege een conflict met teamgenoten Jude Bellingham en Kylian Mbappé, zo meldt Marca.

Vertrek

Rodrygo, die de afgelopen jaren veel voor de Koninklijke heeft betekend, zou zijn vertrekwens hebben ingediend. Hij is woedend dat hij geen speelminuten kreeg en heeft zich opgesloten in zijn huis in Madrid. Hij zou boos zijn op praktisch iedereen binnen de club.

Carlo Ancelotti (65) wordt voor het eerst bondscoach; opvolger bij Real Madrid lijkt ook bekend Carlo Ancelotti wordt de nieuwe bondscoach van Brazilië. De Italiaanse toptrainer maakt het seizoen af bij Real Madrid en gaat dan aan de slag in het Zuid-Amerikaanse land. Het wordt zijn eerste klus als bondscoach.

De Braziliaan is vastberaden in zijn besluit en wil zich naar verluidt niet eens meer bewijzen aan de nieuwe trainer, Xabi Alonso. Hij voelt zich naar de achtergrond gedrukt sinds de komst van Mbappé. Eerder hoopte hij samen met Vinicius Junior de leider van het team te worden. Marca meldt dat ook de relatie tussen Vinicius en Mbappé verre van ideaal is. De Braziliaan voelt zich bedreigd in zijn rol als sterspeler, en de hele kleedkamer lijdt eronder.

Vertrekwens

Na zes jaar in de Spaanse hoofdstad lijkt Rodrygo te hebben besloten dat het genoeg is. Hij kwam als een groot talent van Santos naar Real. Alles bij elkaar genomen, qua speelminuten en rol, heeft hij de verwachtingen waargemaakt. Maar Real Madrid is altijd op zoek naar de grootste sterren, niet alleen op het veld maar ook qua imago.

Chaos bij Real Madrid compleet: Luka Modric op de vuist met teamgenoot na bizar incident Real Madrid-middenvelder Luka Modrić is in de kleedkamer van 'De Koninklijke' op de vuist gegaan met teamgenoot Antonio Rüdiger. Modric zou teleurgesteld zijn geweest in het gedrag van Rüdiger na de nederlaag in de Copa del Rey-finale tegen Barcelona, waar de Duitser de confrontatie zocht met de scheidsrechter.

Zodra Rodrygo op de transfermarkt verschijnt, zal hij ongetwijfeld één van de meest gewilde spelers ter wereld zijn. Er gaan geruchten dat Real hem wil laten gaan voor 100 miljoen euro. Manchester City, Liverpool en Arsenal zouden in de rij staan voor de buitenspeler.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.